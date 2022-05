Zdroj: Shutterstock

Rádi byste svého pejska naučili povel „k noze”, aniž byste s ním museli na cvičák? Není to tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Obrňte se jen trpělivostí a hromadou pamlsků.

Povel „k noze” je užitečný zejména v situacích, kdy potřebujete projít kolem jiného psa, dětí nebo jen počkat, až kolem vás projedou cyklisté nebo auto. Je to celkem jednoduchý povel. K jeho naučení je však třeba čas, trpělivost a spousta pamlsků.

Jaký je tedy správný postup naučení psa na povel „k noze”? Nejprve si připravte do ruky oblíbené pamlsky vašeho pejska a upoutejte jimi jeho pozornost. V tomto kroku je důležité, aby pejsek uměl následovat vaši ruku s pamlsky. Pokud pes ruku následuje, tak ho naveďte do pozice u nohy společně s povelem „k noze”. Poté ho odměňte pamlskem a pořádně ho pochvalte. Postup opakujte do té doby, než si pes bude jistý směrem a pohybem, který mu ukazujete.

Postupně odbourávejte pohyb ruky až do chvíle, kdy si pes sám od sebe na slovní povel sedne k vaší noze. Ve chvíli, kdy pes zvládá povel bez problémů, je na čase začít přidávat další kroky výcviku. Psa si posaďte k noze a s povelem „k noze” udělejte krok vpřed. Pejsek by se měl snažit povel splnit a pohybovat se směrem dopředu společně s vámi.

Tímto způsobem přidávejte další a další kroky. Můžete střídat jeden krok a pak třeba 7 kroků. Za každý správně splněný pokus pejska náležitě odměňte. Při pravidelném výcviku tohoto povelu se rychle dostanete ke klasické chůzi u nohy.

Zdroj: Stream.cz, Vycvicenypes.cz