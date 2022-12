Zdroj: Shutterstock

Snem každého majitele je, aby se z jejich kočky a psa stali nerozluční parťáci. Nejjednodušším způsobem je, když si kotě a štěně pořídíte najednou. Jinak ale platí, že dospělý pes přijme kočku lépe než dospělá kočka štěně. Nic ale není nemožné a s trochou úsilí a píle to jistě zvládnete. Máme pro vás 5 tipů, čeho se při seznamování držet.

1. Buďte trpěliví

Od prvního okamžiku kočku a psa bedlivě sledujte. Nedovolte kočce, aby na psa syčela, ani psovi, aby na kočku štěkal nebo ji honil po bytě. Psa mějte raději na vodítku. Jejich vzájemnému vztahu pomůžete tak, že psovi i kočce věnujete stejný čas na hraní, mazlení, zábavu, odměňujete je stejným množstvím pamlsků, a když pohladíte jednoho, nezapomenete na toho druhého. Jedině tak na sebe nebudou žárlit. Buďte však trpěliví, ani Řím nebyl postaven za jediný den. Pes musí pochopit, že je mu kočka v jeho smečce nadřazená a poté ji sám začne respektovat.

2. Sbližujte je pomalu

Psa a kočku do vzájemného sbližování nikdy nenuťte. Když se kočka při společném setkání schová do úkrytu, nechejte ji tam. Může zalézt pod nábytek, klidně i na delší dobu. V tomto případě jí poblíž schovky dejte misku s vodou. Krmení však nechte na jiném místě, protože to ji donutí vylézt. Rozhodně psa a kočku nenuťte, aby spolu byli neustále v jedné místnosti. Dříve či později si k sobě cestu stejně najdou. Dospělé kočky jsou natolik chytré, že většina z nich rychle pozná, že před psem nesmí utíkat. Tak se mu postaví čelem, a když se pes přiblíží, dostane nejspíš od kočky pár výchovných pohlavků.

3. Možnost úniku

Kočka by měla mít kdykoli možnost odejít nebo odběhnout na klidné místo. Vysoká škrabadla nebo kočičí pelíšek na skříňce jsou většinou postačující, neboť na ta většina psů nedosáhne. Kočka se pak bude cítit v bezpečí a může sledovat psa z bezpečné vzdálenosti a ujistit se, že není tak nebezpečný, jak se na první pohled zdál.

4. Oddělte věci pro psa a kočku

V prvních měsících byste se měli ujistit, že mají oba dostatek prostoru. Kočičí toaleta není prostor, kde by se měly vyskytovat hračky pro psa, a také miska kočky by měla být tabu pro psa a naopak. Je jednodušší zpočátku krmit zvířata zvlášť, aby se nestávali rivaly.

5. Kočičí toaleta

Kočičí záchod musí být na místě, ke kterému se pes nedostane. Ochutnat kočičí výkaly není totiž pro psa nic neobvyklého. Navíc by mohlo dojít ke značkování, kdy pes zatouží zanechat na kočičí toaletě svou stopu. Někteří psi touží dokonce zjistit, jak chutná kočičí stelivo. Přestože není jedovaté, mohlo by jim vyvolat zažívací obtíže. To jsou důvody, proč kočičí toaleta musí mít své místo tam, kde se kočka bez obtíží dostane, ale pes nikoli.

