Zdroj: Shutterstock.com

Včasné vyjmutí masa z mrazáku je kulinářským úkonem, na který se často zapomíná. Zmražený balíček pak na poslední chvíli vhodíme do horké vody, aby se rozmrazil co nejrychleji a my mohli začít vařit. Přesně tento způsob rozmrazování je přitom nejméně vhodný.