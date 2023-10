Zdroj: Shutterstock

Jako nájemník můžete ve svém bydlišti provést určité změny, které vás připraví na chladnější zimní měsíce. Pokud jde o typy úkonů, které se často doporučují pro zazimování domu, jako je přidání větší izolace do podkroví, najmutí technika na servis vzduchotechniky, utěsnění potrubí nebo propláchnutí ohřívače vody, jste vydáni na milost a nemilost pronajímateli nebo společnosti spravující nemovitost. To však neznamená, že jste při zazimování svého bytu nebo nájemního domu zcela bezmocní. Několik změn vám může pomoci připravit se na chladnější počasí, aniž by to ohrozilo vaši nájemní smlouvu.

Opatření proti průvanu

Průvan v oknech a dveřích propouští do bytu studený vzduch a umožňuje únik teplého vzduchu. Nejenže to ovlivní vaše pohodlí během zimy, ale také to způsobí, že topná jednotka bude muset pracovat více, aby udržela nastavenou teplotu. Tento průvan se může prodražit, a pokud si sami platíte služby, poznáte vyšší účty za vytápění. Jedním z chytrých kroků k zazimování vašeho domu je přidání těsnicích pásek podél horní a spodní části oken, vnějších dveří a dveřních zárubní. Ještě méně invazivní možností, jak zastavit průvan, je umístit podél základny každých dveří bariéru proti průvanu.

Devět levných tipů na vytápění pronajímaného bytu:

Zavěste do oken tepelné závěsy

S izolací v pronajaté bytové jednotce sice nic nenaděláte, ale existují i jiné způsoby, jak zadržet teplo. Termální závěsy, nazývané také izolační závěsy, mají několik vrstev, které pomáhají zabránit úniku tepla. Kromě dekorativního povrchu, který skutečně vidíte, mají termozávěsy pěnové jádro s vysokou hustotou, které nejen izoluje, ale také pomáhá pohlcovat zvuky, takže ve vaší místnosti bude tepleji i tišeji. Parotěsná zábrana za pěnovým jádrem chrání pěnu před kondenzací. Termoizolační závěsy mohou snížit tepelné ztráty až o 25 %, čímž se sníží účty za vytápění a zvýší teplota v místnosti.

Nastavte stropní ventilátory na otáčení ve směru hodinových ručiček

Jedním z nejlepších způsobů, jak zazimovat svůj domov s omezeným rozpočtem, je nastavit stropní ventilátory tak, aby se otáčely ve směru hodinových ručiček. Pamatujte, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Když nastavíte otáčení ventilátorů ve směru hodinových ručiček, budou posílat teplejší vzduch od stropu k podlaze, což vám pomůže udržet si větší pohodlí.

Použití okenní izolační fólie

Aplikace okenní izolační fólie trvá jen několik minut a může pomoci zabránit tepelným ztrátám okny. Fólie, která je obvykle vyrobena z polyetylentereftalátu (PET), má lepicí okraje, které přilnou k rámu okna. Po instalaci může fólie pomoci udržet až o 55 % více tepla. Upozorňujeme, že při odstraňování izolační fólie z oken se může odloupnout i část barvy. Pronajímatel vám může při stěhování odečíst část kauce na nové natření okna. Doporučujeme používat smršťovací fólie, které se lepí oboustrannou páskou, kterou lze obvykle odstranit bez poškození povrchu nátěru.

Používejte koberce a běhouny

Dalším jednoduchým nápadem, který vám pomůže užít si teplejší zimu v pronajatém domě nebo bytě, je pokrýt podlahy koberci a běhouny. Tvrdé podlahy, zejména dlaždice, mramor a jiné kamenné povrchy, mohou být v zimě pod bosýma nohama velmi studené. Koberce sice nemají výrazný vliv na skutečnou teplotu v jednotlivých místnostech, ale mohou vám (a vašim nohám) pomoci udržet větší pohodlí při chůzi nebo sezení na nábytku.

Tloušťka a materiál

Při nákupu nejlepších koberců zvažte tloušťku jednotlivých koberců nebo běhounů. Silnější koberce budou představovat výraznější bariéru mezi vašima nohama a studenou podlahou. Porovnejte také materiály, protože některé materiály lépe izolují podlahu. Například vlna může být velmi účinným izolantem, ale také se hůře suší a nemusí být nejlepší volbou pro domácnosti s dětmi nebo domácími zvířaty. Bavlněné koberce naopak přidávají vrstvu tepla a mohou se snadněji udržovat v čistotě, ale nabízejí méně izolace. Pod stávající koberce v domácnosti je dobré umístit izolační podložky, zejména u tenčích koberců.

