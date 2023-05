Zdroj: Shutterstock

Na rajčata nejčastěji útočí plíseň bramborová. Její příznaky zpozorujete nejprve na listech, na nichž vytváří vodnaté, šedozelené skvrny, které později hnědnou. Vývoj plísně je později obdobný i na plodech, které se pak stávají nepoživatelnými.

Plíseň se nejvíce šíří ve vlhkém prostředí, proto v rámci prevence zalévejte zásadně ke kořenům a otrhávejte spodní listy, které by mohly přijít do kontaktu s hlínou. Rajčata zalévejte nejlépe ráno, aby slunce během dne vysušilo vlhkost na listech. Mezi jednotlivými rostlinami navíc dodržujte dostatečné rozestupy, aby okolo nich mohl dobře proudit vzduch a aby případná nákaza nepřeskočila z rostliny na rostlinu.

Dále také nesázejte rajčata v blízkosti brambor, ani na záhony, kde v minulých letech brambory byly. Stejně tak se plíseň může šířit i z paprik či cuket, snažte se od nich držet rajčata dál. Do blízkosti rajčete vysaďte rostliny přirozeně působící proti plísním, například měsíček lékařský, bazalku pravou či aksamitník. Rajčata pěstujte na slunných místech a chraňte je před deštěm. Nejlépe uděláte, když je umístíte pod stříšku nebo ke zdi.

Domácí postřiky proti plísni

Jako prevenci plísně vyzkoušejte nejrůznější postřiky. Dobře funguje například česnekový nebo přesličkový výluh. Několik stroužků česneku rozkrájejte a zalijte litrem vody. Nechte vyluhovat přes noc, slijte přes sítko do rozprašovače a každý druhý den stříkejte na rostlinu. Přesličkový výluh připravíte podobně, dvě hrsti natě přesličky rolní zalijte litrem vroucí vody, nechte směs stát přes noc a slijte. S plísní zatočí i prášek do pečiva rozmíchaný ve vodě. V pěti litrech vody rozmíchejte pět lžiček prášku do pečiva, zakápněte rostlinným olejem. Postřik aplikujte každý třetí den.

