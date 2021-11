Zdroj: William Hager / Shutterstock.com

Zimní období je pro přírodu obdobím klidu, ovšem pro lesní a polní zvěř, například srnky, divočáky nebo zajíce, je to období nedostatku potravy. Hlad vede zvířata často až do míst, kam by se normálně neodvážila vstoupit, tedy na naše zahrady a pozemky, kde nepohrdnou mladými výhonky stromů a keřů nebo lýkem, což ovšem může být pro strom smrtící. Není proto divu, že se majitelé pozemků chtějí proti těmto nezvaným návštěvníkům bránit.

Klíčové je dobré oplocení

Pokud nemáte pozemek z nějakých důvodů plně a kvalitně oplocený, je jasné, že si zvěř skulinu najde. V takovém případě je potřeba chránit alespoň jednotlivé stromy a keře, zvlášť ty mladé. Zatímco starší stromy zaplatí za nájezd z lesa většinou jen novými pupeny na konci větví, u mladších stromů může dojít až k okusu lýka, což vede k schnutí a úhynu stromu. Je proto namístě stromy a keře před okusem a ohryzem chránit.

Pro stromy je nejvhodnější mechanická ochrana

Mechanická ochrana spočívá v použití pletiva či různých chráničů z plastu nebo kovu, které se umístí kolem kmene. Ty plastové jsou samozřejmě méně nákladné, ovšem je potřeba počítat s tím, že méně vydrží. Co se týče životnosti, funkčnosti i pořizovací ceny, vítězí pravděpodobně dobře umístěná a zajištěná pletivová bariéra kmene. Pokud by se jednalo o ochranu solitérních stromů, kde by pro vás byla důležitá i estetická stránka, můžete kmeny obehnat i dřevěným plůtkem. Pro alej stromů to ale není příliš efektivní řešení.

Srnky a jiná lesní zvěř mohou v zahradě poškodit stromy i keře Autor: Shutterstock.com

Keře a živé ploty ochráníte chemií

Zvěř si nepochutnává jen na stromcích, ale také na keřích nebo živých plotech, například túje dokáže velmi potrápit. Pokud si srnky pochutnají na mladých výhoncích nově vysazeného živého plotu, stromky prakticky přestanou růst a vzpamatovávají se celou sezonu. Oplocovat živý plot ale není úplně vhodné, lepší je v tomto případě ozbrojit se chemií. Takzvané pachové ohradníky se buď stříkají, nebo natírají. Jejich trvanlivost ovšem závisí na počasí a množství srážek, pohybuje se od 2 do 6 měsíců, pak je třeba je obnovit. Výhodou ale je snadný způsob použití.

Lidové rady na ochranu zahrady

Zvěř údajně odradí lidské vlasy položené v blízkosti stromů, případně voňavé mýdlo, které můžete nastrouhat a nasypat na inkriminovaná místa, někdo zase vylévá na záhony kávový lógr. Každopádně principem je zvěř odradit pachem, který je jí nepříjemný a varuje ji před přítomností člověka. A k tomu by také mělo patřit zvěř zbytečně nelákat – například je vhodné odstranit popadané ovoce. A použít můžete i zvukové rušiče – na drobná zvířata typu kuny či hlodavců by měly zafungovat ultrazvukové odpuzovače, pro vysokou můžete uchystat větrnou zvonkohru, kterou si navíc můžete i sami vyrobit.

Zdroje: zahrádkářskáporadna.cz, ekozahrady.com