Máte doma lednici starou více než 12 let? Pak se pravděpodobně nevyhnete vypnutí lednice z elektriky, vyskládání všech zásob, čekání na rozpuštění ledu, umytí vnitřních částí, opětovnému naskladnění potravin a připojení k elektrice. Pokud si tuto námahu chcete ulehčit, budete muset investovat do nové lednice s funkcí No Frost, díky které se led v lednici netvoří. V případě, že novou lednici nechcete, můžete si při odmrazování pomoci horkou vodou nebo fénem. Díky těmto fíglům bude lednice za hodinu jako nová.

1. Námraza nesmí přesáhnout 0,5 cm

Lednice by se měla odmrazovat 2x do roka. V případě, že námraza tloušťku půl centimetru přesáhne, je nutné ji odmrazit i dříve. Pokud led přesáhne hranici 1 cm, může se dokonce snížit spotřeba vaší lednice až o 75 %. Odmrazovat lednici je nejvhodnější na jaře a v zimě, kdy můžete potraviny z lednice bez starostí vyskládat do chladu. V létě je můžete uschovat ve sklepě.

2. Pomůže horká voda

Než začnete odmrazovat, vypojte lednici z elektriky. Poté vyskládejte ven veškeré zásoby z polic i zásuvek. Pod lednici položte mělkou nádobu nebo ručník, aby se měl rozpuštěný led kam vsáknout. Když bude lednice prázdná, připravte si 2 hrnce s horkou vodou. Jeden vložte přímo do lednice a zavřete dveře. Ve druhém udržujte vodu horkou. Až první hrnec v lednici vychladne, vyměňte ho za druhý. Horká voda v hrnci urychlí rozpouštění námrazy, takže do 30 minut by měla být lednice bez jediného kousku ledu.

Dejte si však pozor na to, abyste stěny lednice nepotírali horkou vodou, protože by povrch mohl teplotním šokem začít praskat nebo se loupat.

3. Další pomocník: fén

Námrazy se zbavíte ještě rychleji než horkou vodou fénem. Nechte jen do otevřené lednice proudit horký vzduch z fénu. Začněte nejlépe odshora, protože voda, která stéká dolů, pomáhá rozpouštět nejtvrdší ledové vrstvy. Díky této metodě by mělo být po námraze do 15 minut.

Zdroj: ireceptar.cz, hobby.cz