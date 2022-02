Zdroj: Shutterstock

Psí štěkání je přirozený nástroj komunikace. Varuje vás tak před nebezpečím, štěká, když je nespokojený nebo když má radost, že vás vidí. Často je štěkání také projevem úzkosti nebo nesamostatnosti. Štěkot či vytí tak může obtěžovat nejen vás, ale i vaše sousedy. Pokud váš pes štěká nadměrně a nekontrolovaně, začněte to co nejdříve řešit. Jak na to? Nejdříve zjistěte příčinu.

Proč pes štěká

Nejprve se snažte přijít na to, proč pes štěká. Určitě to nebude jen tak, pes totiž štěká, když něco chce. Vnímá nás jako vůdce smečky. Pokud se tedy do vašeho bytu nebo domu někdo blíží, upozorní vás na to štěkáním, abyste nastalou situaci včas vyřešili. V případě, že odcházíte z bytu, pes může znejistit, protože neví, jestli se vrátíte a dostane jídlo.

Když se psovi hodně věnujete, trávíte s ním celé dny a najednou začnete chodit do práce, pes to nemusí snadno zvládnout. Je na vás fixovaný a nechápe, proč ho nevezmete s sebou. Může se cítit opuštěný a trpět úzkostmi.

Jak odnaučit psa štěkat, když je doma sám

Váš pes štěká, když je doma sám? Než půjdete ven, unavte ho procházkou a házením míčku. Zkuste mu také doma nechat puštěnou hudbu nebo televizi, aby slyšel lidské zvuky. Skvěle pomáhají také hračky, které vyžadují hodně pozornosti a zabaví psa po dobu, co budete pryč. Úzkost snížíte také kusem svého oblečení, ze kterého vás bude cítit. Když se vrátíte domů, dopřejte psovi hraní, procházku a cvičte s ním povely za pamlsky.

Jak odnaučit psa štěkat na jiné psy

Trápí vás, že pes štěká na psy? Nemějte mu to za zlé. Buďto si chce hrát nebo štěkáním vyjadřuje strach. Tomu zabráníte tak, že tyto situace stimulujete. Zkuste ho zabavit míčkem nebo pamlskem, aby se na procházející psy nesoustředil. Pokud začne štěkat, nikdy na něj nekřičte. Mohlo by to v něm vyvolat úzkost a jeho návyk akorát prohloubíte. Naučte ho na povel, který mu budete vždy opakovat, a když pes přestane štěkat, pochvalte ho a dejte mu odměnu.

Pokud váš pes štěkáním reaguje na projíždějící auto nebo běžce, trénujte ho tak, aby si na ně zvykl. Můžete například poprosit o pomoc svého kamaráda, který bude kolem psa projíždět opakovaně na kole nebo v autě a vy ho budete mírnit povelem. Pokud pes přestane štěkat, okamžitě ho odměňte pamlskem.

