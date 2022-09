Zdroj: Shutterstock

Odstranění tmavých skvrn od vody ze dřeva může být problém. Pokud je však skvrna bílá, máte velkou šanci, že kolečko odstraníte. Vybělená část totiž znamená, že voda prosákla pouze do voskové nebo polyuretanové úpravy dřeva. Odstranění tmavých skvrn od vody je obtížnější. Vlhkost pronikla do povrchové úpravy a prosákla do dřeva, což způsobilo jeho ztmavnutí. S trochou šikovnosti a trpělivostí je však možné odstranit oba typy těchto skvrn. Zde jsou tipy, díky kterým navrátíte dřevěnému nábytku původní krásu.

Než začnete s odstraňováním koleček z nábytku, ujistěte se, že je povrch dřeva čistý, bez prachu, drobků nebo špíny. Hladký a čistý povrch výrazně usnadní odstraňování skvrn a zvýší vaše šance na úspěch.

1. Cídidlo na kov i na dřevo

Velkou řadu poškození způsobených teplem lze odstranit pomocí cídidla na kov. To pomáhá nejenom na bílé skvrny od horkých předmětů, ale také na rozlitý olej či alkohol. Nechte několik hodin působit a nakonec postižené místo přeleštěte leštěnkou.

2. Zubní pasta

Na skvrny od tepla rovněž pomáhá smíchání zubní pasty s olejem a solí. Tato pasta toho umí ale mnohem více. Díky ní můžete vyčistit celou řadu dalších skvrn na nábytku, které se ještě nestihly dostatečně vpít do hloubky. Hravě si poradí třeba s čmáranicemi od pastelek nebo se skvrnami od inkoustu. Stejně tak si hravě poradí i se skvrnami, které způsobila obyčejná voda. Tu v první řadě rychle vysušte ubrouskem, a až povrch dobře vyschne, vyčistěte poškozené místo zubní pastou.

3. Ocet

Rozlitý olej či jiný tuk způsobuje na nábytku tmavé fleky. Ty odstraníte tak, že místo potřete octem, který rozpustí mastnotu, a následně povrch setřete hadříkem navlhčeným v troše octa s teplou vodou. Jakmile místo uschne, přetřete jej voskem nebo leštěnkou.

Zdroj: ireceptar.cz, thespruce.com