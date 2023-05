Zdroj: Shutterstock

Plísně v interiéru jsou velmi časté. Nejčastěji se objevují na místech s vysokou vlhkostí, pokud máte doma nábytek příliš blízko zdi, když sušíte prádlo v nevětrané místnosti nebo kde zatéká voda.

Plíseň poznáte podle zemitého, zatuchlého zápachu, nevzhledných map na stěně nebo vyboulených sádrokartonových desek. Dále máte-li fyzické příznaky citlivosti na plísně, jako je ucpaný nos, slzení očí, kašel nebo potíže s dýcháním.

1. Tea Tree Oil

Čajovníkový olej je jedním z nejpozoruhodnějších darů přírody. Zajišťuje dlouhodobou ochranu před bakteriemi, viry a hlavně proti plísni. Do šálku vody přidejte 1 lžičku oleje. Smíchejte, nalijte do nádoby s rozprašovačem a postříkejte postižená místa. Nechejte působit a pak očistěte hadříkem. Jako prevenci můžete do spár a na místa, kde je plíseň zvyklá se objevovat, nastříkat tuto směs a nechat zaschnout.

2. Jedlá soda

Dalším zázrakem, jak odstranit plíseň a zabránit jejímu opětovnému návratu, je soda. Soda je ideální k odstranění menších ložisek plísně a účinně zabraňuje v jejich rozšiřování. Kromě toho povrchy skvěle dezinfikuje a odstraňuje nepříjemný zápach.

Jedlou sodu smíchejte s vodou v poměru 1 : 1 tak, aby vznikla konzistence pasty. Naneste ji na problematickou plochu a nechejte zaschnout. Pak místo vydrhněte starým zubním kartáčkem a zbývající pastu setřete hadrem.

3. Ocet

Ocet můžete k odstranění plísní použít samostatně, bez přidání dalších surovin, případně ho můžete smíchat s trochou vody.

Ocet přelijte do nádoby s rozprašovačem a nastříkejte na místa, na kterých se vyskytuje plíseň. Pokud nemáte po ruce nádobu s rozprašovačem, můžete použít hadr, nebo starší ručník. Pokud skvrny od plísně přetrvávají, použijte ocet smíchaný s trochou jedlé sody a tuto směs naneste na problematická místa. Důkladně vyčistěte starým zubním kartáčkem, otřete a nechejte uschnout.

