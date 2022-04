Zdroj: Shutterstock

Skvrny od trávy jsou nevyzpytatelné. Někdy stačí oblečení vyprat bez problémů v pračce a jindy odolávají. Za případný neúspěch může v tomhle případě nejen konkrétní druh prášku, ale taky teplota, na kterou oblečení pereme a tvrdost vody. Pokud si vaše pračka s odolnými skvrnami neví rady, vyzkoušejte naše tipy.

1. Technický líh

Přizvěte na pomoc proti skvrnám od trávy technický líh. Naneste na houbičku trochu lihu a skvrnu s ním opatrně potírejte. Dejte si ale pozor, abyste na látku příliš netlačili. Mohla by ztratit barevnost. Pokud je skvrna stále viditelná, namočte kalhoty do mýdlové vody. Následně vyperte v pračce na 40 °C.

2. Ocet

Stejně jako u technického lihu postupujte i u octa. Naneste ocet na houbičku nebo hadřík a opatrně oblečení čistěte. Skvrna by během potírání měla zmizet. Následně vyperte daný kousek v pračce na klasickou teplotu.

3. Citronová tráva

Nejen ocet, ale i další kyselé tekutiny pomáhají v boji proti skvrnám od trávy. Stačí rozkrojit citron, na oblečení nakapat jeho šťávu a uvidíte, jak vám bude zelený flek mizet před očima. Použít lze také kyselinu citronovou. Nezapomeňte po vyčištění oblečení vyprat.

4. Žlučové mýdlo

Žlučové mýdlo je pomocník na nejrůznější druhy skvrn. Zakoupíte ho v jakékoliv drogerii nebo na internetu. Skvělé čisticí vlastnosti tohohle mýdlového zázraku z něj dělají absolutní špičku v oboru. Jednoduše žlučové mýdlo namočte, nožíkem nebo struhadlem na znečištěné místo nastrouhejte několik mýdlových vloček a nechte působit. Potom oblečení vyperte v automatické pračce na 40 °C.

5. Mléko

Bojíte se, že by výše uvedené způsoby čištění poškodily barevnost látky nebo její strukturu? Vyzkoušejte mléko, které na skvrny od trávy praktikovaly už naše prababičky. Ušpiněný kus látky přes noc namočte do nádoby s mlékem. Ráno oblečení promněte v rukách a vyperte. Skvrna by měla být pryč.

