

Lidé se nejčastěji pouští do odstraňování tapet, když se pustí do rekonstrukce staršího bytu nebo ji jednoduše chtějí vyměnit za novou. Odstraňování tapety a dokonalé vyčištění povrchu ale není radno podcenit, protože tyto kroky zaručí jednodušší a trvanlivější aplikování nové tapety nebo omítky. S naším návodem to hravě zvládnete.

Jak se zbavit starých tapet?

Čeká vás poměrně těžká práce. Připravit se také musíte na mnohem větší nepořádek. Veškerý nábytek je třeba odsunout od stěn a důkladně zakrýt fólií. Stejně tak podlahu. Pokud máte v místnosti položený koberec, raději ho srolujte. Počítejte s tím, že všude bude hodně vody. Nezapomeňte také vypnout elektrický proud!

K odstraňování tapet budete potřebovat malířský váleček, nasazený nejlépe na teleskopické tyči, malířskou škrabku či špachtli a kbelík s horkou vodou. Do té můžete přidat i odstraňovač tapet nebo obyčejný kuchyňský ocet. Není to ale nutné.

Samotný postup není složitý. Zabere ale poměrně dost času. Čím déle totiž budou tapety namočené, tím lépe půjdou dolů. Před prvním pokusem o odstranění počkejte alespoň čtvrt hodiny, než se tapety dostatečně nasáknou. Průběžně je provlhčujte po celé ploše. Po patnácti minutách už se můžete pustit do sundávání. Postupujte vždy odspoda nahoru. Pokud budete mít štěstí, podaří se vám stáhnout najednou celý pás.

Když to nepůjde, znovu tapety důkladně navlhčete. Spíše ale počítejte s tím, že se tapeta bude trhat a vy si budete na pomoc muset vzít škrabku nebo špachtli. Případná suchá místa opět provlhčete, nechte vodu vsáknout a znovu seškrábněte. Vodu udržujte co nejvíce horkou, tapety se budou provlhčovat snáze a rychleji. Zbytky starého lepidla pak odstraňte měkkým hadrem namočeným v teplé vodě.

