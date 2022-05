Zdroj: Shutterstock

Vodní kámen se nejčastěji usazuje ve sprše a na vodovodních bateriích. Víte, co na něj skutečně funguje a co vám pomůže se ho jednoduše zbavit? Vyzkoušejte ocet!

Co je vlastně vodní kámen a kde se bere? Je to povlak, který se usazuje na všech plochách, které přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho základní složkou je uhličitan vápenatý, který vzniká při uvolňování minerálů z vody při změně teplot. Jeho barva kolísá od bělavé až po červenohnědou, podle přítomnosti dalších minerálů.

Vodní kámen způsobuje hlavně tvrdá voda. Tomu se dá zabránit tím, že namontujete na začátek vodovodního řadu filtr a použijete automatický změkčovač vody, který ji upraví pomocí regenerační soli nebo kamence. Tvrdost vody zjistíte pomocí testovacích pásků. Stačí je na pár vteřin namočit do vody a poté je necháte okapat. Po jedné minutě se pásek zbarví na růžovou barvu. Podle počtu růžových polí určíte podle návodu tvrdost vody.

Jak odstranit vodní kámen ze sprchové hlavice?

Rozšířil se vám vodní kámen po sprchové hlavici natolik, že omezuje proudění vody z trysek? Máte hned několik možností, jak na něj vyzrát. V první řadě nejprve vodní kámen odstraňte houbičkou. Pokud je však znečištění rozsáhlejší, vezměte k ruce zázračný ocet. Sprchovou hlavici na noc namočte do nádoby s octem a ráno ji jen otřete, vyleštěte hadříkem a bude se opět blýskat novotou.

V případě, že máte sprchu připevněnou napevno, nalijte ocet do igelitového sáčku a uvažte ho kolem sprchy. Další den sprchu vyleštěte. Pokud vám nevoní ocet, přidejte do něj pár kapek citronu, který neutralizuje pachy.

Jak předejít usazování vodního kamene?

Je hned několik možností, jak zamezit usazování vodního kamene. Buď můžete po každém použití koupelny sprchu či baterii pravidelně utřít do sucha, nebo je preventivně potírat parafínem. Voda se na sprchové hlavici nebude usazovat, protože po ní bude stékat.

Zdroj: ireceptar.cz, bydlimekvalitne.cz