Zdroj: Shutterstock

Vteřinové lepidlo je výborný pomocník v domácnosti. Rychle tvrdne, zaschne a pevně drží. To se hodí, když potřebujete něco rychle opravit či slepit. Někdy se však může stát, že vám lepidlo ukápne na oblečení nebo nábytek. Jak ho tedy odstranit, aby na povrchu nezůstaly nevzhledné skvrny?

Vteřinové lepidlo je skvělý vynález. Je vyrobeno z kyanoakrylátu, druhu akrylové pryskyřice. Molekuly v ní okamžitě reagují s hydroxylovými ionty, které jsou ve vodě. Protože stopy vody jsou téměř ve všem, kyanoakrylát se rychle a pevně spojí s většinou materiálů a vytváří téměř nerozbitnou vazbu. Vteřinové lepidlo řeší spoustu problémů, dokud se však nedostane tam, kam nechcete. Dobrou zprávou je, že většinu nehod lze vyřešit běžnými výrobky pro domácnost a trochou trpělivosti. My vám je v dnešním článku představíme.

Jak odstranit vteřinové lepidlo z kůže

Pokud vteřinové lepidlo ještě nezaschlo, natočte horkou vodu a přidávejte do ní trochu mýdla či saponátu. Poté postižené místo ponořte do lázně a nechte chvíli působit. Voda lepidlo rozlepí, případné zbytky snadno odrolíte.

Pomoci může také olej, vazelína nebo máslo. Potřete kůži kuchyňským olejem, mastným mlékem na ruce, vazelínou nebo třeba máslem. Mastnota lepidlo uvolní a vy ho tak jednoduše sloupnete.

Sáhnout můžete i po odlakovači na nehty, který obsahuje mimo jiné aceton. Nakapejte pár kapek na vatový tampon a kůži potřete. Snažte se o co nejkratší kontakt, abyste pokožku zbytečně nevysušili.

Jak odstranit vteřinové lepidlo z oblečení

Pokud se vám dostane lepidlo na váš oblíbený kus oblečení, nesnažte se ho co nejrychleji utřít, ale nechte ho zaschnout. Se zaschlou skvrnou se vám bude pracovat lépe. Na odstranění skvrn budete potřebovat odličovací tampon nebo kus hadříku, odlakovač na nehty a kartáček.

Namočte odličovací tampon do odlakovače s acetonem a skvrnu párkrát přetřete. Dejte si pozor, aby se odlakovač moc nenasákl do látky, jinak by se textil mohl poškodit. Jakmile je lepidlo rozpuštěné, stačí skvrnu vyčistit kartáčkem. Poté oblečení vyperte svým běžným pracím prostředkem.

Jak odstranit vteřinové lepidlo z plastu

Na odstranění vteřinového lepidla z plastu budete potřebovat hadřík nebo papírovou utěrku a čisticí prostředek na nádobí. Pár kapek Jaru rozpusťte v teplé vodě a nechte nasáknout do kusu látky nebo papírové utěrky. Přikryjte lepidlo a nechte několik hodin působit, musíte být trpěliví. Po několika hodinách by lepidlo mělo být rozmočené a můžete ho snadno setřít, pokud ne, zkuste znovu navlhčit utěrku a čekat.

