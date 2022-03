Zdroj: Kärcher

Vytáhli jste po zimě aku šroubovák nebo plotostřih na akumulátor a on vydržel sotva polovinu toho, co minulý rok? Pak jste se dopustili chyby při jeho skladování.

S nákupem aku nářadí musíte změnit své zvyky. Nejde jen tak na zimu zastrčit nářadí do regálu a na jaře ho vytáhnout a pokračovat v práci, jak tomu bylo u strojů do zásuvky. I tohle nářadí potřebuje péči (čistit a mazat) a s akumulátory se musíte naučit žít. Když o ně nebudete správně pečovat, jejich kapacita prudce klesne a tu nejdražší část stroje si budete muset kupovat novou.

Jak se o ně starat?

Důležité je, že všechny typy akumulátorů jsou náchylné na přebíjení (tedy nabíjení již plného akumulátoru stále vysokým proudem) i podbíjení (známé – „tyhle dva šrouby ještě dáš“). Akumulátory by se měly nabíjet na kvalitních nabíječkách, které omezují nabíjecí proud u konce doby nabíjení, a při prvních známkách vadnutí výkonu raději vyměňte zdroj.

Druhy akumulátorů: Nikl-kadmiové (Ni-Cd) Zásadní nevýhodou těchto akumulátorů je jejich nízká kapacita a paměťový efekt. To znamená, že podbíjení i přebíjení jim opravdu nedělá dobře. Ovšem pokud se o ně staráte tak, jak máte, zůstávají dlouho se stejnými vlastnostmi a pomalu stárnou. Nikl-metal-hybrid (Ni-MH) Hlavní nevýhodou je jejich samovybíjení. Když nejsou dlouho používané, rychle ztrácí svůj náboj. Také mají paměťový efekt. Lithium-iontové (Li-Ion) Při menších rozměrech a hmotnosti mají větší kapacitu, netrpí paměťovým efektem. Čím však trpí víc je podpětí, tedy ty „poslední dva šrouby“.

Při skladování nenabíjejte akumulátory naplno. Ideální je nabití kolem 60 % kapacity. Stejně tak nenechávejte akumulátory dlouho vybité. Podbití může akumulátor zcela zničit.

Skladujte je v suchu a mírném chladu. Ideální je teplota mezi 5 a 15 stupni. Drobná pomůcka je, že akumulátory byste měli dávat do stejné teploty jako přezimující barvy. Při práci nenechávejte nářadí na sluníčku. Při teplotách přesahujících 30 °C může ztratit skoro polovinu své kapacity.

