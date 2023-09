Zdroj: Shutterstock

Poslední dobou se okrasné traviny stávají ozdobou mnoha zahrad. Navíc udělají parádu nejen přes své vegetativní období, ale také v zimě. V rámci podzimní péče je totiž vhodné nestříhat je až těsně u země, aby bez problémů přečkaly zimu. Duté stonky traviny jsou totiž skvělým prostorem pro vnikání vody, vlhkosti, které způsobí jejich uhnití. Staré listy pak vytvářejí jakousi ochrannou izolaci a rostlina nezmrzne. Pokud je travina na poškození mrazy více náchylná, je vhodné ji přikrýt chvojím či jinak chránit.

I když byste traviny na podzim stříhat neměli, přeci jen jim nějakou péči dopřejte. Můžete v tomto období ostříhat suchá květenství, i když i ta můžete ponechat a kochat se jimi ještě až do jara, případně je můžete využít jako sušenou dekoraci do vázy. Dále je vhodné je svázat zhruba v jedné třetině výšky, a to pevně provázkem – týká se to především ozdobnice, pampové trávy, prosa nebo třtiny. Listy tak budou hezky držet pohromadě ve snopech, vytvoří se originální dekorace na zahradu a tato úprava ještě zajistí, že se do středu nebude dostávat tolik vody. Další okrasné trávy ve své impozantní výšce ještě navíc pokryté sněhem, ledem či jinovatkou budou stále úchvatnou podívanou.

Pokud se rozhodnete květy, kterými se pyšní traviny, ostříhat, můžete se do toho směle pustit. Květy stříhejte těsně nad listy. Pak si vezměte k ruce provázek, hodí se přírodní barvy, ale můžete sáhnout i po něčem extravagantnějším. Celý trs trávy obejměte, lehce ho stočte a svažte pevně provázkem. Nemusíte se bát, že byste rostlinu poničili, na jaře ji stejně budete radikálně zkracovat. Trs můžete svázat jak v horní třetině, tak i podruhé níže, pokud máte traviny opravdu vysoké.

Jak pečovat o nízké okrasné traviny

Pokud máte v zahradě i nižší okrasné traviny, bude podzimní péče o ně trochu jednodušší, pokud jsou mrazuvzdorné. Nemusíte se o ně vlastně v podstatě starat. Pouze pokud bydlíte v místech s vyšší nadmořskou výškou, je vhodné je přikrýt chvojím, listím či slámou, aby byly chráněné před velkými mrazy.

