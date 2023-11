Zdroj: Shutterstock

V zimě se mnoho z nás potýká s problémem vadnoucích rostlin. Může za to hned několik faktorů – nízké teploty, nedostatek denního světla nebo nevhodné zalévání. Pojďme se podívat na to, jaké jsou nejčastější důvody, proč v zimě pokojové rostliny vadnou.

Zimní období není pro pokojové rostliny příjemné, i když jsou doma chráněny před mrazem. Stává se, že některé citlivé druhy zimu ani nepřežijí. Čím pokojovky v zimě nejvíc trpí?

1. Květiny jsou přelité

Hodně topíte, a tak můžete nabýt pocitu, že pokojové květiny potřebují více vody než obvykle. Není to tak. Zimní období je pro většinu z nich dobou odpočinku, kdy nijak zvlášť nerostou ani nepijí. Může se snadno stát, že je přelijete.

Přelité rostliny poznáte podle toho, že kořeny a stonky zahnívají, listy mají světlou barvu, jsou svěšené a opadávají. Ze substrátu také můžete cítit zatuchlý zápach a na povrchu se tvoří mech, či dokonce plíseň.

Jak tento problém vyřešit? Přestaňte květiny zalévat a nechte substrát vyschnout. Pokud jsou hodně přemokřené, vyndejte je z květináče a vysušte přebytečnou vodu papírem či novinami, shnilé kořeny zastřihněte. Květiny přesaďte do suché zeminy a květináče postavte do tepla a na světlo. Zalévejte je pravidelně, ale s rozumem.

2. Rostlinám chybí voda

Je to zase druhý extrém. Zemina v květináčích zcela vyschla, protože jste na pravidelné zalévání úplně zapomněli. Když rostlinám chybí voda jsou listy a květy zvadlé a opadávají, mezi substrátem a okrajem květináče je velká mezera. Je-li v bytě suchý vzduch, mohou hnědnout špičky a okraje listů, poupata mohou rychle odumírat.

V tomto případě rostliny okamžitě zalijte a oroste. Pokud to nestačí, vložte je v květináčích do nádoby s vlažnou vodou a nechte zeminu, aby nasákla dost vody. To nastane ve chvíli, když z ní přestanou unikat bubliny. Poté květiny pravidelně zalévejte a roste. Pokojové rostliny potřebují vodu zpravidla jednou týdně, záleží však na druhu květiny a substrátu, na teplotě a vlhkosti vzduchu v bytě.

3. Pokojovky stojí na špatném místě

Pokud je rostlina na přímém slunci, objeví se na listech hnědé oválné skvrny, které časem vyblednou. V případě, že má světla naopak málo, může se za ním vytahovat dlouhými výhony, či naopak nerůst vůbec, listy mohou ztratit barvu či žíhání a opadávat.

Květinu proto okamžitě přemístěte jinam a sledujte, zda jí nové stanoviště vyhovuje. Najděte si v odborných knihách či na internetu, jaké prostředí je pro který druh rostlin ideální. Většině se líbí světlé stanoviště nedaleko od okna, kde ale není velký průvan.

Zdroj: bydleniprokazdeho.cz, pokojovky.co