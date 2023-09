Zdroj: shutterstock

Zima je tvrdou dobou nejen pro nás, ale i pro naše ptačí přátele. Zatímco my se schováváme do tepla domovů, ptáčci musí venku hledat potravu a úkryt. Naštěstí máte možnost i vy udělat pro ně zimní měsíce o něco snesitelnější. Máte zahradu? Pak máte i prázdné plátno, na kterém můžete vytvořit ptačí umělecké dílo!

Jak ptáčky přilákat?

Krmení ptáčků: Zásobníky a co do nich dát

V první řadě je důležité ptáčkům poskytnout dostatek potravy. Zásobníky s krmivem by měly být umístěny tak, aby je ptáčci snadno našli, ale aby byly mimo dosah koček a jiných predátorů. Do zásobníku můžete dát slunečnicová semena, ořechy nebo speciální krmivo pro ptáčky. Myslete na to, že každý pták má jiné preference. Někteří preferují semena, jiní ovoce. Dejte extrémní pozor, aby se do krmítka nedostala voda a potrava neplesnivěla, to by bylo pro ptáčky fatální.

Voda, voda a ještě jednou voda

Nepodceňujte potřebu vody. V zimních měsících může být pro ptáčky obtížné najít tekutinu, která nebude zamrzlá. Malá miska s vodou může udělat divy. A pokud chcete být opravdu inovativní, pořiďte si malý ohřívač vody, který zamezí zamrznutí. A ne, kávovar z kuchyně na to nepoužívejte, máme na mysli specializované mini ohřívače!

Úkryty a hnízdní místa

Ptáčci, stejně jako lidé, potřebují v zimě trochu soukromí a úkryt. Pokud ve vaší zahradě stojí stromy nebo keře, jsou to ideální místa pro postavení ptačích budek. Umístěte je tak, aby byly chráněny před větrem a sněhem. Můžete je dokonce vytvořit sami ze dřeva. A kdo ví, možná se v budce na jaře objeví i nějaké to ptačí mládě. Zkrátka, vaše zahrada se může stát ptačím bytovým komplexem s výhledem na zimní idylu!

Zakončím to slovy slavného ornitologa, kterého si teď vymýšlím: „Když se o ptáčky postaráme v zimě, odmění nám to jarním koncertem přímo v naší vlastní zahradě.“ Tak na co čekáte? Vytvořte si vlastní ptačí ráj!

Zdroj: perkypet.com