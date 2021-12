Zdroj: Shutterstock

Pokud vám vánoční hvězda vydržela až doposud, můžete si zatleskat, vypadá to, že jste ji dopřáli vše, co pro svou krásu a růst potřebuje. Dospět do této fáze je pro mnoho pěstitelů nadlidský úkol, takže pokud jste zvládli toto, jste na dobré cestě uchovat vánoční hvězdu i do příštích Vánoc.

Jak se starat o vánoční hvězdu po odkvětu

Když vánoční hvězda odkvete, přestěhujte ji do chladu a omezte zalévání. Zhruba na konci února je důležité rostlinu výrazně seříznout, až třeba na 10 cm. Tímto krokem začne z rány téct jedovaté latexové mléko. Pozor, aby se vám nedostalo na ruce. Tvorbu mléka zastavíte pod horkou vodou nebo když k ráně přiblížíte plamen svíčky nebo sirky.

Výhonky vánoční hvězdy Autor: Shutterstock

Péče o vánoční hvězdu na jaře

Po zmrzlých, kolem poloviny května, rostlinu přesaďte ven na záhon nebo do květináče a dejte ji na stinné místo. Je třeba ji rozumně zalévat a hnojit hnojivem na pokojové rostliny. Dejte si ale pozor, abyste ji nepřelili, ani nenechali příliš suchou. Na zalévání je ideální dešťová nebo jeden den odstátá vlažná voda. Začátkem září můžete rostlinu ošetřit postřikem proti mšicím a dalším parazitům a vzít vánoční hvězdu opět domů.

Po zmrzlých rostlinu přesaďte Autor: Shutterstock

Péče o vánoční hvězdu na podzim

Ideálním místem pro rostlinu je okno na západ nebo na sever v místnosti, kde se pohybuje teplota nad 20 °C. V žádném případě ji ale nedávejte nad topení, suchý vzduch jí nedělá dobře. Občas je dobré vánoční hvězdu rosit. Od října je třeba připravit vánoční hvězdu na svátky. Aby rostlina vykvetla do výrazných barev, je třeba omezit světlo na 10 hodin. Zakryjte ji třeba novinami nebo krabicí tak, aby byla ve tmě 14 hodin denně. Za dva měsíce začne zase krásně kvést. Pokud ji nebudete zatemňovat, pokvete také, ale ne tak výrazně.