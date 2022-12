Zdroj: shutterstock

Znáte bambusy? A věděli jste, že je můžete docela pohodlně pěstovat i doma? Jak na to, se dozvíte v článku.

Bambus je exotická rostlina, kterou rozhodně nepotkáte v každém bytě. Většinou u nás bambus najdete na zahradách, a to ještě přežije jen v některých místech. Vy si ji ale můžete vypěstovat a chlubit se jí. Existuje mnoho druhů bambusů a každý vyžaduje trochu jinou péči. Jak se v tom vyznat?

Všechny bambusy potřebují jediné

A to je propustná čerstvá půda. Rozhodně je nepěstujte v jílech, písku apod. Nejlepší kombinací je zemina a kompost s pískem. Proto když se rozhodnete pěstovat bambusy v květináči doma, zkuste co nejvíce napodobit zeminu a obohatit hlínu o kompost.

Bambus by měl být v závětří, ideálně ne přímo u okna. Bambusy také nezvládají prudké přechody mezi suchem, mrazem, větrem apod. Je tedy pravděpodobné, že se jim bude více dařit právě v bytě než třeba venku pod vlivem našeho počasí.

Zalévejte, zalévejte. A to hlavně mladé rostlinky. Že potřebují zalít, poznáte třeba tak, že se jim stočí listy – to je jejich ochrana, aby se jim voda neodpařovala. Pozor ale na přelití. Bambus je na to náchylný.

Pěstování v bytě

Můžete bambus pěstovat jak v květináči, tak ve vodě. Varianta v květináči většinou potřebuje již zmíněnou čistou hlínu, můžete vyzkoušet rašelinu. Zalévejte asi dvakrát týdně. Hnojení provádíme klasickým hnojivem na pokojovky na jaře.

Varianta ve vodě je jednodušší. Pořiďte si řezaný bambus a dejte ho do vázy. Pravidelně měňte vodu a za několik týdnů uvidíte, že si bambus začal tvořit kořínky. Ty jemně zastřihněte nůžkami. Suchá stébla odstraňujte.

