Přestože banánovníky svým vzhledem připomínají spíše stromy, jedná se o tropické byliny pocházející z jihovýchodní Asie. Běžně dorůstají až do výšky 10 metrů, ale i doma vám mohou dorůst do několika metrových výšek. Zakrslý banánovník dorůstá do výšky jednoho metru a proto se hodí především do interiérů, kde nechcete, aby rostliny zabíraly příliš místa. Nevelkých rozměrů dosahuje také banánovník Cavendish, u kterého lze sklízet i vlastní plody. Hlavní okrasou banánovníku jsou především jeho velmi dlouhé a široké listy.

Banánovníky se pěstují na teplých místech v interiéru, ve sklenicích či v zimních zahradách. V období vegetačního klidu vyžadují teplotu okolo 6 ºC. Semena většiny druhů banánovníků klíčí 3 až 6 měsíců. Před výsevem je vhodné namočit semena na 48 hodin do vlažné vody. Poté je umístěte do propustného substrátu, do hloubky 2 cm. Můžete je ale také nechat naklíčit i ve vatě. Ze substrátu je nejvhodnější kompostová zemina, rašelina a písek v poměru 2:1:1.

Kromě dostatku místa, který banánovník ke zdravému růstu potřebuje, je důležitý také dostatek rozptýleného světla. Přímé sluneční světlo nemá rád, proto rostlinu v létě umístěte spíše na stinné místo chráněné proti větru. Zabráníte tak potrhání listů.

Zálivka a hnojení

V létě rostlinu také dostatečně zalévejte vodou o pokojové teplotě. Substrát je třeba udržovat stále mírně vlhký. Pozor si ale dejte na přelití. U takových rostlin dochází k hnědnutí a opadávání listů. Banánovníkům prospívá také pravidelné hnojení. Jednou za týden ho tedy přihnojte hnojivem pro zelené pokojové rostliny.

Jak na přesazování

Rostlinu přesazujeme, pokud kořeny prorostou květináč. Jestliže se jedná o dospělé rostliny postačí, když ji přesadíme jednou za dva až tři roky. Kořenový systém je sice poměrně velký a potřebuje dostatek prostoru, ale v kratším intervalu přesazování by rostlina neměla možnost dostatečně zakořenit.

