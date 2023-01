Zdroj: Shutterstock

Batáty (sladké brambory) jsou v poslední době velice oblíbené. Věděli jste ale, že je můžete vypěstovat i doma z hlíz, sazenic ze zahradnictví, ale i z vlastní sadby? Poradíme vám, jak na to.

Ačkoliv se batáty dostaly do Evropy hodně dávno, v našich obchodech se objevují teprve krátkou dobu. Na první pohled připomínají brambory, ale nemají s nimi nic společného. Co jsou batáty tedy zač?

Batáty (Ipomoea batatas) jsou hlízy plné betakarotenu, vlákniny, draslíku, železa a vitaminů. V kuchyni je využijete na spoustu způsobů. Výborná je batátová kaše i batátový krém, který se připravuje úplně stejně jako dýňová polévka. Vynikající jsou i batátové hranolky nebo batátové brownies.

Co jste potřebovali vědět o batátech a jejich pěstování je shrnuto zde:

Většinou si batáty všichni kupujeme v supermarketu, ale můžete si je snadno vypěstovat i na vlastní zahradě nebo na balkoně ve velkém květináči. V zahradnictví či na internetu seženete buď malé hlízy, nebo nařízkované rostliny připravené k vysazení. Vyzkoušet však můžete i sadbu vlastní. Nebude to úplně jednoduché a začít musíte mnohem brzy, nejlépe už koncem února.

Hlízy batátů zakoupené v supermarketu bývají, stejně jako oddenky zázvoru, ošetřené proti nadměrnému klíčení. Proto hlízy nejprve na 24 hodin ponořte do vody, aby se chemické ošetření vyplavilo.

Jak naklíčit batáty

Poté přichází na řadu klíčení. Toho dosáhnete tak, že batáty vystavíte světlu a ony začnou samy klíčit. Hlíza obsahuje všechny potřebné živiny pro vývoj mladé rostlinky, takže se nemusíte o nic starat. Stačí jen čekat, až bude výhonek dostatečně velký. Poté ho odříznete, vložíte do skleničky s vodou a necháte zakořenit. Zakořeněné mladé batáty pak vysaďte do velkého květináče nebo do zahrady na záhon.

Jak zasadit batáty

Mladé rostlinky batátů zasaďte v druhé polovině května. Zeminu potřebují humózní a dobře propustnou. Pravidelně je také přihnojujte vícesložkovým hnojivem s přídavkem rohoviny. Batáty pěstujte na plném slunci, na teplém stanovišti, chráněném před větrem. Rostlinky přihrnujte a okopávejte podobně jako brambory.

Kdy sklízet batáty

Na podzim, po zaschnutí rostlin, batáty vykopejte z půdy, dobře očistěte a nechte několik dní oschnout ve stínu. Nakonec hlízy batátů skladujte stejně jako brambory. Malé hlízy si schovejte pro příští rok, kdy je využijete opět jako sadbu.

