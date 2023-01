Zdroj: Shutterstock

Bonsaje pochází z Číny a jejich název lze doslova přeložit jako „rostliny v misce”. Bonsaje představují miniaturní verzi stromů, které jindy najdeme v několikanásobné velikosti v přírodě. Spoustu lidí si myslí, že bonsaj je označení pro jeden typický druh rostliny. Ve skutečnosti však můžete jakýkoliv strom vypěstovat jako bonsaj – tedy jeho malou zakrslou verzi v květináči.

Pojďte se podívat na video o pěstování:

Pěstování bonsají podle druhů

Pěstování bonsají není snadná disciplína. Většina z nás by je navíc chtěla pěstovat doma, ale bonsajím paradoxně lépe prospívá venkovní klima, kde se střídají všechna roční období. V takových podmínkách totiž může rostlina projít celým svým vegetačním koloběhem. Pro pěstování uvnitř se hodí spíše exotické a tropické druhy bonsají.

Bonsaje dělíme na stálezelené (stromečky, které zůstanou zelené po celý rok a obnovují své listy shazováním starých a růstem nových), listnaté (stromy, které na podzim shazují své listy a přes zimu odpočívají), kvetoucí (rododendron, gardénie, fíkusy) a sukulenty.

Pěstování bonsaje krok za krokem

Spoustu času ušetříte, když si pořídíte malý strom v květináči v květinářství nebo zahradnictví. Bonsaj však můžete vypěstovat už ze semen. Jen se připravte na to, že než se vám objeví první listy na stromě, zabere to 3-5 let. Je to jen na vás.

Vyberte si vhodnou odrůdu dle okolního klima. Nejlépe se bude dařit stromům, které běžně najdete ve vašem okolí. Z pokojových rostlin se pak dobře daří fíkusům a sukulentům.

Přesaďte bonsaj do vhodného květináče. Opatrně vyjměte stromeček i s hlínou z původního květináče a odstraňte přebytečnou hlínu a nečistoty. Poté odřízněte všechny špičky kořenů, které se zakřivují směrem vzhůru nebo jsou příliš velké. Prořezáním kořenů zajistíte obnovu systému rostliny. Zbylé kořeny by měly být dlouhé a štíhlé. Nikdy však neodstraňujte více jak jednu čtvrtinu kořenů naráz.

Umístěte strom do vhodného květináče a půdy. Nejlépe se daří bonsajím ve speciální směsi hlíny, písku, kompostu a lávového kamene. Květináč by vždy měl mít díry pro odvod přebytečné vlhkosti.

Bonsaje potřebují světlo. Potřeba slunečního záření se však odvíjí podle druhu stromu, který pěstujete. Také je pravidelně zalévejte. Zálivku vyžadují zhruba jednou za 3-5 dní. Nikdy nenechte svou rostlinu příliš dlouho ve vyschlé hlíně, ale ani neustále promáčené prostředí kořenům neprospívá. Od jara do podzimu bonsaj hnojte. Pořiďte si speciální přípravek na hnojení bonsají a každý týden nebo dva jej použijte.

Tvarujte a prořezávejte svou rostlinu. Malý zakrslý tvar stromu zajistíte prořezáváním větviček. Vždy seřízněte maximálně jednu čtvrtinu stromu, aby nebyl narušen jeho vývoj. Prořezávání stromu je vhodné během vegetačního období. Vytvarovat bonsaj do požadovaného tvaru můžete také pomocí měděného nebo hliníkového drátu, kterým rostlinu svážete.

