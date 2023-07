Zdroj: Shutterstock

O tom, jak budou vaše bylinky prospívat, nerozhoduje jen pravidelná zálivka, ale i volba správné nádoby. Vzhled i materiál vašeho květináče by měly odpovídat typu rostliny a také umístění – zda budou jen v kuchyni na okně, nebo přijdou ven na přímé slunce. Například plastové nádoby jsou vhodné spíš jen pro domácí pěstování, případně sledujte, zda materiál odolává záření, aby vám časem vystavený slunci nezkřehl a nepopraskal.

Hliněný, kovový, dřevěný, nebo plastový květináč?

Nabídka nejrůznějších nádob je nepřeberná a u pěstování bylinek jsou v podstatě vhodné všechny materiály. Hliněné květináče vypadají pěkně, mají ale jednu nevýhodu, že přes porézní stěny odpařují vodu, čímž kořínky rychle vyschnou. Musí se tedy častěji zalévat.

Co se týče plastových nádob, k dispozici je mnoho tvarů a barev. Plast je lehký a snadno se s ním manipuluje. Kromě toho se v tomto případě nemusí tak často zalévat jako u hliněných květináčů. Téměř ke každému modelu existuje podmiska, která je oproti nádobám z hlíny opravdu vodotěsná. Jsou navíc stabilní, lehké, nepropustné a odolné proti mrazu.

Kovové, nejčastěji pozinkované, nádoby jsou sice efektní na pohled, ale praktické pro umístění ven moc nejsou. Kov se vlivem vysoké teploty rozpálí a substrát uvnitř rychle vysychá. Řešením je izolační vložka, která bylinky před horkem částečně ochrání.

Milovníky přírodních materiálů uspokojí dřevo nebo proutí. Je ale nutné počítat s kratší životností. Dřevěný květináč je však ze všech materiálů nejvhodnější pro použití na slunci. Sám o sobě je to celkem dobrý izolant, nehledě na to, že jeho přirozený rustikální vzhled bylinkám prostě sluší.

Velikost květináčů

Velikost nádoby vybírejte s ohledem na to, jaké množství bylinek najednou hodláte pěstovat. Rostlinky by měly mít dostatek prostoru pro kořenový systém, na druhé straně je zase příliš velkorysý objem zbytečný. Jestliže zapomínáte nebo kvůli pracovnímu vytížení nemáte možnost pravidelné zálivky, bude pro vás nejlepší samozavlažovací systém, a to jak u květináčů, tak i truhlíků.

