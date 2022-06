Zdroj: Shutterstock

Většina bylinek potřebuje pro svůj růst neutrální až mírně zásaditou půdu. Pokud pěstujete bylinky v truhlíku, stačí zemina smíchaná s pískem a trochou kompostu. Středomořské bylinky umístěte na slunné místo. Zejména rozmarýn, tymián, oregano, yzop, levandule a estragon jsou milovníky slunečních paprsků. Čím víc nastavují své lístky slunečním paprskům, tím budou aromatičtější. Typickým českým bylinkám, jako je petrželka, pažitka, kopr, kerblík nebo bazalka, je ale vhodnější v horkých dnech zajistit spíše polostín. Úplné zastínění vyhovuje mátě, meduňce a stévii.

Hnojení bylinek

Přemíra hnojení bylinkám nedělá dobře a obsah aromatických látek naopak snižuje. Méně je tedy více. Určitě se ale nemusíte zříkat půdních probiotik, právě naopak! Přátelské bakterie bylinkám pomohou rozvinout bohatý kořenový systém a čerpat živiny z hlubších vrstev půdy. Také je podpoří v růstu, zvýší jejich odolnost a zvýrazní vůni a chuť.

Semínka, nebo sazeničky?

Bylinky vypěstované ze semínek bývají odolnější. Určitě se vám na první pokus vydaří pažitka, bazalka, majoránka, řeřicha a koriandr. Předpěstované sazeničky zase nabízí větší jistotu, že rostlinka vůbec vyroste. A to hlavně u druhů, které mají horší klíčivost nebo se množí jen vegetativně. Nikdy nekupujte sazeničky v malých květináčích ze supermarketu. Bývají rychlené a určené k přímé spotřebě. Většinou je nezachrání ani přesazení nebo probiotická zálivka.

Bylinková zahrádka

Při pěstování v květináči nezapomeňte na to, že bylinky nesnáší rozmočenou zeminu, ve které jim uhnívají kořínky. Kromě povinných otvorů na odvod vody by měla být na dně truhlíku drenážní vrstva pohlcující přebytečnou vlhkost. Kamínky, štěrk nebo hliněné střepy, to všechno se hodí. Zbytek truhlíku dosypeme substrátem na bylinky bez minerálních hnojiv, ale nic nezkazíme ani zeminou s pískem a trochou kompostu.

Zalévání bylinek

Zaléváme podle potřeby, raději méně a častěji – obzvlášť to platí v létě, kdy se balkon dovede pořádně rozpálit a voda se ze substrátu vypaří dřív, než dopijete vychlazenou citronádu. Nejlépe brzy ráno a potom po západu slunce. Na zálivku používáme odstátou vodu v konvičce o stejné teplotě jako substrát, jednou za deset dnů do ní přidáme víčko weiki pro balkonovky.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.cz