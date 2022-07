Zdroj: Shutterstock

Jak vybrat nejlepší druh na pěstování chilli papriček

Při výběru chilli papriček se řiďte chutí a vzrůstem rostliny. Malé keříčkové typy můžete pěstovat i na okenním parapetu, vyšší keříky potřebují větší nádoby a některé klasické druhy rostou do výšky až 1,5 metru. Mezi nejjemnější druhy chilli papriček patří Poblano, Jalapeño a Chipotle. Středně pálivé jsou Birds Eye a Habanero a nejpálivější Bhut Jolokia, Carolina Reaper a Dragon’s Breath.

Proč jíst chilli papričky

Kromě skvělé chuti vám chilli papričky přinesou také spoustu zdravotních benefitů. Jsou zdrojem vitamínů A, C, B6 a K1, posilují kardiovaskulární systém, pomáhají v boji s chřipkou, urychlují metabolismus, mírní bolesti kloubů a jsou silný antioxidant.

Jak pěstovat chilli papričky doma ze semínek

Nejprve si pořiďte kvalitní semínka. Ty pak namočte do vody na 12 hodin před sázením. Poté si připravte substrát a smíchejte ho s 20 % perlitu. Pro klíčení v substrátu můžete využít klíčící nádobu i menší květináčky. Klíčící nádobu naplňte substrátem, vyhlubte do něj řádky a zasaďte semínka. Na klíčení stačí třícentimetrové mezery. Chilli papričky sázejte 1 centimetr hluboko. Substrát zastříkněte rozprašovačem tak, aby byl vlhký, ne přemokřelý. Klíčící nádobu zakryjte sklem, vznikne tak vhodné mikroklima pro růst. Ideální teplota je 25–30 °C. Tímto způsobem vám semínka vyklíčí do 25 dnů. Pokud máte naklíčeno v klíčící hmotě, do substrátu přesazujte ve chvíli, kdy začnou prorůstat kořínky.

Po dvou měsících by rostlinka měla být vzrostlejší a připravená na přesazení do finálního květináče nebo truhlíku. Každá rostlinka by měla mít alespoň 10 cm prostoru. Důležitý je pro pěstování chilli papriček především dostatek světla a tepla. Postavte je na slunečné místo, jinak se vám papričky budou vytahovat příliš do výšky – budou hledat světlo. Papričky jednou za čas hnojte organickým hnojivem a pravidelně zalévejte. Chilli papričkám nejvíce škodí, když je necháte vyschnout a pak je ve snaze vynahradit péči přelijete.

