Fíkus! Tato stálice mezi pokojovými rostlinami je mnohem více než jen estetický doplněk vašeho interiéru. Fíkusy jsou známé svou schopností přežít i v nepříznivých podmínkách, a to je jen jedním z důvodů, proč si získaly srdce (a okna) tolika domácností po celém světě. Ale pozor! I když jsou považovány za pokojovky pro začátečníky, měli byste dodržovat několik základních pravidel, pokud chcete, aby vaše zelená láska prosperovala.

Jak pomoci fíkusu, který opadává?

Základy péče: Slunce, voda, zemina

Každý fíkus potřebuje trošku slunce, ale ne moc! Ideální je umístit rostlinu do prostoru, kde dostane hodně nepřímého světla. Co se týče zalévání, méně je více. Až do okamžiku, kdy je zemina v květináči suchá na dotek, fíkus zalévat nemusíte. Důležitá je také správná zemina - nejlépe propustná a bohatá na živiny.

Jak se vyhnout fíkusovým náladám: Tipy a triky

Máte pocit, že váš fíkus nějaké to období strádá? Možná je na čase provětrat kořeny nebo ho přesadit do většího květináče. Fíkusy totiž občas potřebují změnu, stejně jako my všichni. Pokud se vám na něm začnou objevovat hnědé nebo žluté listy, pravděpodobně máte co do činění s přelitím nebo nedostatkem světla. V obou případech platí: Není důvod k panice! Stačí trošku upravit péči a fíkus bude opět šťastný.

Krása v jednoduchosti: Stylové tipy pro fíkus

Kdo říká, že péče o rostliny nemůže být i stylová? Se správným květináčem nebo elegantním podstavcem se váš fíkus může stát středobodem vašeho obýváku. Tato rostlina je tak univerzální, že se hodí do různých dekoračních stylů – od minimalistických po bohémské. Navíc, fíkus je skvělou volbou i pro ty, kdo chtějí zelený koutek, ale nemají prostor nebo čas na velkou zahradu.

