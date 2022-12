Zdroj: Shutterstock

Granátová jablka se dříve prodávala pouze v období Vánoc. Dnes si však toto ovoce plné lahodné chuti a vitamínů můžete zakoupit kdykoliv během roku nebo si je dokonce vypěstovat doma. Do velikosti kupovaných kousků nedorostou, ale drobná jablíčka z nich vypěstujete. Jak na to?

Rozhodli jste se pro pěstování granátovníku? Pak se můžete těšit na nádherný stromek s ještě krásnějšími květy. Pro naše podmínky však doporučujeme zvolit zakrslou vyšlechtěnou odrůdu Nana. Ze semínka granátového jablka vám sice stromek také vyroste, jen těžko mu ale připravíte ideální prostředí pro květ a plod.

Pěstování ze semínka

Semínko stačí na den či dva namočit do vody, aby nakvasila dužina, která ho obklopuje. Pak ji sloupněte a jadérko zasaďte asi 1 cm hluboko do substrátu určeného pro subtropické rostliny. Granátovník je totiž teplomilná rostlina. Zasazené semínko pravidelně mírně zavlažujte, udržujte květináč v teplotě okolo 20 stupňů a brzy se dočkáte klíčku a mladé rostlinky. Roste poměrně rychle, po 2-3 letech můžete začít zastřihovat a tvarovat korunku. Takto vypěstovaný stromek bude půvabnou zelenou dekorací letní terasy po mnoho desítek let, ale květů se nejspíš nedočkáte.

Pěstování zakrslé odrůdy Nana

Jednodušší, než pěstování ze semínka, je pěstování zakrslé odrůdy Nana. Mladý keřík seženete v zahradnictvích. Od jara do podzimu se granátovníku bude líbit na terase nebo na chráněném slunném místě v zahradě, může ale také stát v pokoji na okně, kde má dostatek světla a tepla slunečních paprsků.

Na podzim, když granátovníku opadají listy, ho přeneste do chladné místnosti s maximálně 10 °C. Tam spokojeně přezimuje při minimální zálivce. Na jaře ho vyneste do teplejší místnosti a když mu začnou rašit lístky a venku je již teplo, usaďte ho zase na světlé a vyhřáté místečko. Granátovník vykvétá dříve než stromové odrůdy, takže se většinou i u nás dočkáte na podzim granátových jablíček. Mají ovšem průměr jen dva až šest centimetrů.

Jak se jí granátové jablko

Granátové jablko je pro mnohé záhadou hlavně ve vydlabávání zrníček - řada z nás používá lžičku, ale s tou to opravdu nepůjde, navíc se tak nezbavíme bílých blanek, které jsou nahořklé chuti. Zrníčka jíme celá, to znamená i se semínky.

Granátové jablko seshora odřízneme, objeví se nám tvar nepravidelné hvězdičky. Slupku nařízneme vždy v místě prázdného (bílého) místa. Nůž pak zabodneme do bílého středu a mírně pootočíme. Granátové jablko se tak rozloupne na dílky, ze kterých zrníčka už snadno postupně odloupáváme. Slupku i bílé dužnaté blanky nekonzumujeme.

Zdroj: ireceptar.cz, magazinzahrada.cz