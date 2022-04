Zdroj: Shutterstock

Výbornou zdravou polévku, smaženici, guláš, ale i třeba karbanátky můžete připravit z hlívy ústřičné. Nemusíte ji však kupovat v obchodě, ale snadno ji vypěstujete i doma. Poradíme vám, jak na to.

Na rozdíl od žampionů, které se pěstují ve sklepě, potřebuje hlíva ke svému růstu světlo. Na pěstování ji tedy najděte místo v pokojové teplotě a na poslední fázi růstu hlívu přemístěte například na balkon nebo lodžii.

Nejjednodušší způsob, jak vypěstovat hlívu ústřičnou, je pořídit si kompletní balení substrátu s již naočkovanou sadbou, rašelinou a návodem. Tyto sadby zakoupíte v zahrádkářství, hobby marketech nebo na internetu. Prodávají se v různých velikostech od 3 do 17 kilogramů. Doporučujeme však sadbu zakoupit tam, kde vám ji nechají připravit čerstvou na objednávku.

Nejlépe podhoubí prorůstá substrátem při teplotě 27 až 29 °C. Při takových podmínkách je substrát prorostlý už za 2 týdny. Takovou teplotu ale většinou doma nikdo standardně nemá, a tak bude podhoubí prorůstat substrátem pravděpodobně o trochu déle. Prorostlý substrát poznáte podle bílo-šedého povlaku na zemině a typické vůně.

Když je balík prorostlý, přemístěte ho na 2 až 3 dny do chladnější místnosti s teplotou kolem 10 °C nebo ho nechte přes noc venku. U menších balení odstřihněte vršek igelitu a pokryjte ho rašelinou. U větších balení je třeba prořezat do igelitu otvory po stranách. Po ochlazení se začnou na povrchu substrátu objevovat zárodky plodnic, které se budou postupně zvětšovat. Poté přeneste balík zpět do místnosti s rozptýleným světlem a zalévejte ho tak, aby byl substrát stále vlhký, nikoliv přemokřený. Pak už můžete sklízet.

Odplozený substrát nevyhazujte. Můžete ho využít při výsadbě rajčat, okurek, tykví nebo ho lze přidat do substrátu do balkonových truhlíků.

