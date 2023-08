Zdroj: shutterstock

Plný košík jablek můžete rok co rok sklízet i ve vaší zahradě. Stačí zasadit jednu dvě jabloně a správně se o ně starat. Tyto ovocné stromy sice značnou péči spíše nevyžadují, jsou však náchylné na spoustu nemocí a lákají škůdce. V článku prozradíme, jak jabloně pěstovat i ve vaší zahradě.

Začneme výběrem a sázením těchto ovocných stromů. Jabloně můžete vypěstovat z vyrostlejších stromů i ze semínek plodů – jak na druhou možnost, prozradí video:

Ne každá zahrada je pro jabloně vhodná – strom potřebuje úrodnou a hlubokou půdu, která nezadržuje vodu, a samozřejmě také slunce. Před zasazením myslete na to, že z jabloně se za pár let stanou bujné stromy s bohatou korunou. Zasaďte je proto v dostatečné vzdálenosti od obydlí a ostatních stromů, aby je později nestínily a ovoce bylo dostatečně kvalitní.

Věnujte jabloním dostatečnou péči

Jakmile strom zasadíte, vytvořte mu podpěru z dřevěných nebo kovových kůlů až do výšky stromu a upevněte ho k ní. Nezapomeňte, že kůra je chutná pochoutka pro králíky, hraboše a další zvěř. Při výsadbě proto kolem kmenu omotejte stromovou ochranu.

Jabloň zalévejte důkladně v sušších obdobích a hnojte minimálně. Potřebné živiny jí dodá správný typ půdy. Váš strom však bude potřebovat vaši pomocnou ruku při boji s plevelem a trávou, které mohou vodu navázat na sebe, a na strom by nezbylo.

Nezapomeňte na každoroční prořezávání

Aby jabloň plodila každý rok bohatou úrodu, měli byste ji každý rok brzy na jaře před růstem prořezat. Nemusíte moc, zvláště u mladých stromů. Stačí odstranit zlomené, nemocné a mrtvé větve. Odřízněte také jednu ze zkřížených větví a větve silnější než kmen.

U mladých stromů pak dbejte na to, aby moc neplodily. Proč? To chceme? Ne, nechceme. Slabé větvičky se mohou zlomit. Strom s příliš plody se vysiluje a nedává své živony do růstu, ale plodů. Časné protrhání plodů tak vytvoří vhodnou rovnováhu.

Vytvořte závlahovou mísu Závlahová mísa u stromů je prostor v bezprostřední blízkosti kmene stromu, který má obvykle kruhový nebo čtvercový tvar. Tato mísa slouží k zadržování vody a zavlažování kořenového systému stromu. Závlahové mísy pod stromy mají několik výhod a využití: Zadržování vody: Závlahová mísa pomáhá udržovat vlhkost v půdě kolem stromu, což je zvláště důležité v suchých obdobích nebo v oblastech s nedostatkem srážek.

Zavlažování kořenů: Díky závlahové míse je voda přímo dostupná pro kořeny stromu, což podporuje jejich růst a zdraví.

Pěstování rostlin: V závlahové míse lze také pěstovat letničky nebo jiné rostliny, které doplňují estetický vzhled zahrady a vytvářejí příjemné prostředí kolem stromu.

Ochrana před splavováním vody: Závlahová mísa s mírně navýšenými okraji pomáhá zabránit splavování zálivkové vody do širšího okolí, což je užitečné zejména při intenzivním zavlažování.

Po správné péči následuje sladká odměna

Pokud jste se o jabloň starali dobře, čekají vás plné a krásně zbarvené plody s úžasnou chutí. Sklízejte je pravidelně. Jak poznat, že nastal čas? Prvním znamením jsou spadaná jablka na zemi. Pak můžete utrhnout i některá stále na stromě. Dolů by měla jít snadno – nadzvedněte je a mírně jimi zakruťte. Stopka by měla být neporušená. Pomoct si můžete i speciálními sběrači s dlouhou rukojetí.

Jablka nemusíte sníst hned, několik měsíců vám vydrží třeba ve sklepě nebo jiné chladné a tmavé místnosti.

