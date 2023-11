Zdroj: Shutterstock

Koriandr může na první pohled trochu připomínat listovou petržel, ale už po přivonění poznáte, že to petržel není. Může dorůst do výšky až 1 m, barva je svěže zelená a květy tvoří drobné bílé nebo narůžovělé okolíky. Plodem koriandru je kulatá dvounažka, která je hnědožlutá.

Pěstování koriandru

Tato bylinka by se měla vysévat přímo na záhon, a to ve druhé polovině května (sazenice si ovšem můžete předpěstovat už doma). Doba klíčení semen se přitom pohybuje od dvou do tří týdnů. Rostlině nejvíc vyhovují slunná stanoviště, stejně jako propustná, zásaditá a výživná půda.

Měli byste ji ovšem pravidelně zalévat. Pamatovat byste měli také na skutečnost, že bylinka nemá vůbec v lásce mráz, proto byste ji měli ideálně pěstovat jako klasickou letničku.

Koriandr a jeho vliv na zdraví

Koriandr se dá využít celý, od kořenu až po listy. Kořen má výraznější chuť i účinky. Koriandr by si měli dopřávat hlavně lidé, kteří mají problémy s trávením. Má totiž protizánětlivé účinky, upravuje trávicí proces a problémy s nadýmáním. Zároveň má zklidňující účinky, používá se hlavně do mastí na klouby.

Více než vítaný je také při očistných kúrách jater nebo proti kašli. Celkově je to vhodný pomocník pro posílení imunity. Co se týče vitaminů, najdete v něm hlavně skupinu B, dále pak A a C. Pozor na koriandr by si měli dát pouze lidé, kteří mají poruchu srážlivosti krve, neboť obsahuje kumarin, který působí proti srážení krve.

Koriandr v kuchyni

Chuť a vůně koriandru připomíná pomerančové květy s nádechem šalvěje. Je příjemně aromatický a voní nasládle. Využít se dá celá rostlina. Semena se třeba využívají do nálevu při zavařování nebo jsou součástí koření, třeba perníkového nebo kari koření.

Jeho typickým a zároveň dost univerzálním použitím je salsa z rajčat, chilli, červené cibule, limetové šťávy a nasekaných lístků koriandru. Tato salsa se skvěle hodí k většině druhů masa.

