Zdroj: Shutterstock

Lekníny patří mezi nejkrásnější ozdobu každého zahradního jezírka. Jejich pěstování je ale specifické. Poradíme vám proto, co lekníny potřebují, jak je vysadit do minijezírka či větší nádrže.

Lekníny nejčastěji kvetou v období od června do října, výjimečně se první květy objevují koncem dubna. Kořen je ponořen na dně a okrasná část s listy a květy se vznáší na vodní hladině. Puk roste pod vodou a na hladině se ukáže až když je připraven k rozkvětu. Květ se otevírá už v dopoledních hodinách mezi osmou a jedenáctou hodinou, zavírá se v rozmezí patnácté a osmnácté.

Všechny lekníny potřebují ke svému zdárnému růstu klidnou vodu s dostatkem slunce. V létě by měla být teplota vody 15–20 °C. Mají rády mírně kyselou vodu s ph 5–6. V takové vodě se netvoří řasy a rostliny mohou dobře dýchat. Listy rostliny by neměly pokrývat více než polovinu vodní plochy. Protože lekníny a jiné plovoucí listové rostliny nesnášejí postřik vodou, neměly by být sázeny v blízkosti fontán.

Který leknín vybrat?

Kultivar leknínu je třeba vybírat podle velikosti, tvaru, hloubky a umístění jezírka. Druhy vhodné do jezírek s vodní plochou do 50 cm2 vyžadují hloubku vody 40 až 80 cm. Největší druhy leknínů s velkými listy potřebují mnohem více prostoru a hloubku 100 až 120 cm. Optimální hloubka pro většinu běžných leknínů je 60 až 90 cm.

Pro jezírka do nádob běžně stačí jedna rostlina, protože mini lekníny potřebují hloubku jen 10 až 30 cm a stačí jim plocha kolem jednoho metru čtverečního. Listy těchto malých leknínů mají kolem 5 cm.

Výsadba

Lekníny sázíme v květnu až v červnu. Mladší rostliny nejdříve do mělké vody a až po zakořenění a vytvoření nových listů je můžeme přesunout do hlubší. Sazenice leknínů by měly mít vždy alespoň pět zdravých listů a měly by být dobře zakořeněné. Podle toho, jestli chceme s rostlinami manipulovat, či ne, umístíme je buď do nádoby, nebo zasadíme přímo do dna jezírka.

Výsadba na dno jezírka

Pokud máte jezírko hlubší než 60 cm, můžete vysadit leknín přímo na dno vypuštěného jezírka. Tato hloubka zajistí možnost přezimování venku. Na dno dejte trochu substrátu a lekníny do něj zasaďte. Rostlinu obsypejte kameny a můžete napustit vodu. Za pár týdnů se objeví na hladině první listy.

Zdroj: magazinzahrada.cz, zahrada-online.cz