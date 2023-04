Zdroj: Shutterstock

Mandarinka pochází z Číny a Japonska. Jedná se o stálezelený keř s úzkými lístky obsahujícími vonné silice, který dorůstá do výšky až tří metrů. Mandarinka začíná kvést na jaře, plody zrají na začátku podzimu. Pokud rostlině vytvoříte vhodné podmínky, můžete se dočkat šťavnatých plodů i v bytě nebo ve skleníku.

Vysetí semen

Pokud si chcete vypěstovat mandarinku ze semínek, musí dobře vyklíčit. Vložte semínka do jemné textilie, kterou musíte neustále zvlhčovat. Ideálně to dělejte každý den. Když uvidíte, že už je textilie zase suchá, hned ji navlhčete. Tento proces opakujte několik dní za sebou. Vyklíčená semena přesaďte.

Přesazování semen

Semena mandarinek zasejte do velkého květináče, abyste mandarinku nemuseli brzy přesazovat. Přesazování je totiž vždy trochu rizikové, může se vám stát, že rostlina uhyne. Mandarinku zasaďte do substrátu určeného pro citrusy. Neměl by být příliš kyselý ani zásaditý.

Stanoviště

Rostliny jsou velice náročné na světlo. Přes léto ho mají dost, ale v zimním období trpí. Postavte je proto co nejblíže k jižnímu oknu. V zimě musíte vyrovnat nedostatek světla tím, že rostlinu umístíte do chladné místnosti s teplotou od 0 °C do 10°C, ale i zde ji postavte na co nejsvětlejší místo. Nezalévejte a nehnojte ji.

Zálivka a hnojení

V teplých měsících mandarinku zalévejte každý den. Hnojit byste ji měli jednou za dva týdny hnojivem určeným speciálně pro citrusy. Nezapomeňte rostlinu pravidelně kontrolovat, zda na ní nenajdete škůdce, kvůli kterým by mohla uhynout. Pokud si nějakých všimnete, hned ji začněte rosit speciálním postřikem na konkrétní škůdce.

Prořezávání mandarinkovníku

Koruna mandarinkového keře se musí udržovat vzdušná. Hlavní řez se nejlépe provádí v únoru a přitom byste měli šetřit jednoleté krátké výhonky. Po sklizni mandarinek řežte odplozené větvičky. Dlouhé výhony zkracujte o jednu třetinu během roku.

