Zdroj: shutterstock.com

Jak vypěstovat mátu?

Pěstování máty peprné se nemusíte bát – je to jednoduché. Máta je nenáročná bylinka, kterou můžete sázet kdykoliv během roku. Jde o trvalku, jejíž vzrůst může dosahovat až 75 cm. Daří se jí na slunci či v polostínu, potřebuje bohatou a vlhkou půdu. I proto nešetřete se zálivkou.

Máta Autor: shutterstock.com

Máta pěstovaná v květináči

Mátu můžete pěstovat v květináči – nádobu naplňte bohatou a dobře propustnou zeminou, můžete ji smíchat s rašelinou. Pokud pěstujete doma, nechte květináč na parapetu nebo co nejblíže oknu. Máta potřebuje světlo, přímé sluníčko nevyžaduje.

Jak ji pěstovat?

Ačkoliv si můžete mátu vypěstovat ze semínek, vhodnější je zakoupit si sazenice – máta ze semínek roste dlouho. Pokud to vyžadujete, můžete k výsevu přistoupit kdykoliv v průběhu roku. Do jednotlivých přihrádek sadbovače vtlačte do zeminy po pár semínkách. Ty pravidelně roste. Sazeničky, které budou mít několik listů, můžete přesazovat do květináče nebo na záhon.

Pěstování na záhonu

Máta patří k odolným trvalkám, i proto ji můžete sázet rovnou do záhonu, kde přežije i zimu. Dejte si však pozor na její invazivní chování. Máta má tendenci rozrůstat se a vytlačovat jiné rostliny. Proto ji sázejte alespoň 30 cm od jiných rostlin. Pěstováním v květináči ohraničíte, kam se rozroste.

Máta a hnojení

Mátu hnojte organickým hnojivem, to aplikujte na začátku jara, další dávku jí dopřejte koncem léta. Podzimní úroda bude bohatá, navíc si máta vytvoří silné kořeny, díky nimž přečká zimu.

Zdroj: zahrada.cz, ireceptar.cz