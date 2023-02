Zdroj: Shutterstock

Ředkvičky jsou jednou z nejvyhledávanějších zelenin pro svůj atraktivní tvar, vybarvení, výjimečnou chuť, a především ranost a snadnost pěstování. Jsou navíc velmi zdravé, především v jarním období, kdy bývají jednou z prvních zelenin na zahrádce.

Jak a kdy vysévat ředkvičky

Předpěstování ředkviček nemá zas až takový smysl, ale pokud chcete mít tuhle jarní zeleninu co nejdříve na stole, můžete vysít v teple naklíčená semínka. Na jeden den je namočte do vlažné vody a další dva dny je nechte naklíčit v navlhčené buničině nebo vatě. Pak teprve semeno vysejte, ale dejte si pozor, aby nezaschlo. Semínkům můžete dopřát i nálev z heřmánku jako prevenci proti chorobám.

Semínka se vysévají přímo do volné půdy od poloviny března, kdy má teplota půdy alespoň 12 °C, nebo do pařeniště do hloubky asi 0,5–1 cm do řádků vzdálených od sebe asi 20 cm. Ředkvičky ale dokážou vyklíčit už při teplotě 3 °C a krátkodobě zvládnou i malý přízemní mrazík.

Vysetá semena zahrabejte zeminou a přimáčkněte. Nakonec můžete výsev zakrýt netkanou textilií. Ředkvičky však nemusíte vysévat na záhony samostatně. Vzhledem k jejich rychlému růstu, který je 32–36 dní, můžete ředkvičky vysít do jednoho řádku spolu se salátem, mrkví, petrželí nebo hráškem. Kvůli možnému šíření chorob se však ředkvičky nevysévají spolu s jinou brukvovitou zeleninou. Na stejném záhonu byste měli opět pěstovat ředkvičky asi za 2–3 roky.

Kdy ředkvičky sklízet

Ke zdárnému vývoji ředkvičky potřebují dostatek slunce a pravidelnou zálivku, ale vzhledem k rychlosti růstu nepotřebují přihnojování. Stačí je vysít do humusem bohaté půdy. Ředkvičky sklízejte včas, dokud jsou křehké a šťavnaté, nečekejte na co největší bulvy. Ty mají potom sklon k dřevnatění a k velké palčivosti.

