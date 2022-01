Zdroj: _Alicja_ / pixabay.com

Je krásně zelená, plná vitaminů a skvěle chutná v polévce, salátu, ale i na chlebu. Řeřicha setá má výraznou chuť i aroma. A my vám dnes řekneme, jak ji pěstovat na parapetu.

Pokud přemýšlíte, jak můžete svému tělu dodat dostatek vitaminů i v průběhu zimy, je řeřicha tou správnou volbou. Tato jednoletá bylina dorůstající výšky až 60 cm pochází ze zemí Blízkého východu. My jsme si ji zvykli pěstovat zejména v květináči nebo podtácku s vatou, sít ji však můžete také na své zahradě. Věděli jste, že se jí v našich podmínkách daří natolik, že může místy i zplaňovat?

Řeřicha Autor: Shutterstock.com

Jak chutná řeřicha?

Mladé lístky řeřichy mají chuť připomínající něco mezi křenem a ředkvičkou. Čím je řeřicha starší, tím je její štiplavá chuť intenzivnější – toho však docílíte jen při pěstování na zahradě. V domácích podmínkách je vhodné řeřichu pěstovat do výšky maximálně pár cm a průběžně ji konzumovat.

Jak pěstovat řeřichu na parapetu

Ačkoliv můžete řeřichu pěstovat i na své zahradě, vzhledem k tomuto ročnímu období bude reálnější pěstování doma. Řeřicha vás potěší svojí krátkou vegetační dobou. Prvními klíčky vás řeřicha překvapí již po 24 hodinách, sklízet ji můžete do 5 až 10 dní od výsevu.

Řeřicha Autor: Shutterstock.com

A co potřebuje řeřicha ke svému spokojenému růstu? Kromě slunečního světla je to voda – dostatek vody. Pěstovat ji můžete v hlubším talířku, misce, ale i polystyrenovém tácku. Na něj je třeba naskládat vrstvu vaty, poté nasypat semínka a zalít vodou. To je třeba dělat opatrně, abyste semena nevyplavili.

Pokud budete řeřichu dostatečně vlhčit, odmění se vám zelenými lístky s výbornou chutí. I když jde o rostlinku nenáročnou na pěstování, je velmi citlivá na přeschnutí. I proto je vhodnější pěstovat ji na savé vrstvě vaty než v klasické půdě. Ve chvíli, kdy řeřicha přeschne, už ji znovu neoživíte.

