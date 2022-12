Zdroj: Shutterstock

Rýmovník má listy plné aromatického oleje a proto ho můžete používat v kuchyni jako klasické oregano. Má ale také skvělé účinky na zdraví. Z listů jde připravit odvar a ten pít při nachlazení. Pomáhá na ucpaný nos a zmírňuje příznaky rýmy. Je také vhodné rostlinu užívat při vysokém tlaku, infekci krve, revmatismu, astmatu a zlepšuje trávení a odstraňuje křeče v břiše.

Pěstování rýmovníku je snadné

Rýmovník si vystačí s klasickým zahradním substrátem. Pokud do něho navíc přimícháte trochu písku nebo agroperlitu, uděláte dobře. Zdaleka nejvýhodnější je rostlinu pěstovat na rozptýleném světle. Přímé sluneční paprsky by mohly rostlinku spálit. V létě ji neváhejte letnit venku. I zde však platí, že spíše v polostínu.

Co se zálivky týče, rýmovník snese, pokud na něj sem tam zapomenete. Přihnojování je možné během vegetační doby, tedy od jara do podzimu. Sáhněte po speciálních hnojivech pro bylinky a to zejména, pokud z rýmovníku chcete připravovat čaj, sirup, nebo ho využít jako koření. Pokud se vám jedná jen o inhalaci rostliny, použít můžete běžná hnojiva na pokojové rostliny. Hnojte maximáně jednou za 14 dní podle návodu uvedeném na obalu hnojiva.

Zimní období může rýmovník bez problémů přežít jako pokojovka, tedy s mírně omezenou zálivkou v pokoji. Odborníci ale radí nechat ho na světlém místě při teplotě kolem 15 °C a zálivku omezit na minimum.

Množení rýmovníku

Množení je snad ještě jednodušší, než pěstování samotné. Vzhledem k tomu, že rostlina rychle přerůstá, musíte jí pravidelně zaštipovat. Není nic jednoduššího, než odstřihlé lodyhy na konci odlistit a nechat zakořenit ve vodě.

Cca po 3 týdnech k sobě dejte 2-3 lodyhy a zasaďte do běžného substrátu s přídavkem písku pro větší propustnost. Pravidelně zalévejte. Kromě zimního období můžete rostlinu tímto způsobem množit v podstatě celoročně.

