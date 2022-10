Zdroj: Shutterstock

Pěstování bylinek a různých druhů zeleniny v květináči je čím dál populárnější. Dopřát si tak vlastní úrodu můžete po celý rok, a výjimkou není ani zimní období. V tomto článku se podíváme na to, jak si vypěstovat čerstvý salát.

Doma si můžete snadno vypěstovat listový salát. Stačí do truhlíku, který je vhodný na pěstování muškátů, vysít semínka některé z odrůd listového salátu a za 6 až 8 týdnů můžete sklízet. Listové saláty nevytvářejí uzavřené pevné hlávky, ale pouze seskupení listů různých tvarů a barev v podobě ploše kulatých až kulovitých růžic, které se najednou celé uříznou obdobně jako salát hlávkový. Při výběru správné odrůdy je tedy můžete pěstovat doma od jara do zimy.

Jaké druhy jsou vhodné k pěstování?

1. Dubared – jedná se o poloranou odrůdu listového salátu druhu červenolistového dubáčku. Tento druh je vhodný pro celoroční sklizeň. Listy jsou polovzpřímené a mají tmavě červenou barvu. Tato odrůda je odolná proti vybíhání do květu.

2. Roden – toto je poloraná odrůda listového salátu, která je typická pro svou červenou barvu a zkadeřené listy, určená pro jarní a podzimní sklizeň. Listy jsou polovzpřímené. Tento druh listového salátu se vyjímá jako ozdoba pokrmů i salátových obloh.

3. Dubagold – taktéž jde o poloranou odrůdu listového salátu, která je vhodná pro sklizeň od jara do podzimu. Listy jsou polovzpřímené až vodorovné, mají světle zelenou barvu. I tato odrůda je odolná proti vybíhání do květu.

Jak správně uchovat salát

Čerstvost u většiny salátů poznáte už na první pohled. Salát nesmí být povadlý, zbarvený do hněda či nesmí nějak měnit konzistenci. Neměl by být také mechanicky poškozený nebo nést stopy po různých škůdcích.

Saláty rozhodně doma před uložením neomývejte, ani je nijak nečistěte. To vše udělejte až těsně před jejich konzumací. Ideální je vložit salát do plastové nádoby přikryté vlhčenou utěrkou, která zajistí vhodné podmínky a přitom dovoluje salátu dýchat. Skladování je vhodné v dolní části lednice při teplotě do +8 °C.

