Zdroj: shutterstock

Wasabi – skvělá rostlina se štiplavou chutí, jejíž listy můžete použít i na saláty, a navíc má léčivé účinky. Vypěstujte si tento japonský kořen doma i vy. Je to snadné i doma v květináči.

Nastrouhaný kořen wasabi se typicky podává k sushi. Vy si ho můžete přidat ale k jakémukoli jídlu dle chuti, k čerstvým rybám, případně z listů udělat salát. Vhodný je i jako koření na maso. Můžete ho třeba naložit do sójové omáčky. Využití je mnoho.

Jak ho doma vypěstovat?

V poslední době je poměrně snadné koupit sazenice. Najdete je na trzích, v zahradnictvích nebo na e-shopech. Jedna sazenice vás vyjde na 100 až 200 korun. Pěstovat wasabi můžete i ze semínek, kdy 10 jich stojí asi 30 korun. Semínka u nás sehnat je už těžší, a i péče o ně je náročnější.

Pokud najdete semínka

Vysejte je doma v druhé polovině podzimu. Wasabi potřebuje opravdu celou zimu na to, aby si vytvořilo životaschopné kořeny. Jakmile semínka dorazí, na nic nečekejte. Držte je ve vlhku a nejpozději 48 hodin poté, co vám dorazily, je zasejte. Večer před tím, než je budete sít, je vložte do malé misky a zalijte destilovanou vodou. Semínka nabobtnají a změknou. Díky tomu zvýšíte šanci na jejich správné naklíčení.

Do hlíny je dejte asi 5 cm od sebe. Pravidelně rostlinku zalévejte, ale pozor na přelití. Ideální je půdu a klíčky zavlažovat pouze rozprašovačem nebo je jen zlehka pokropit jednou denně.

Květináč držte na stinném místě, slunce wasabi nesvědčí. Hlínu mějte neustále vlhkou a vyčkejte. Pěstování trvá celé dva roky. Po takové době je wasabi vysoké půl metru a široké stejně tak, kořen je ideální ke sklizni, když měří asi 20 cm.

Zdroj: abecedazahrady.dama.cz