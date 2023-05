Zdroj: shutterstock

Obrazy dokážou oživit interiér jako žádný jiný bytový doplněk. Dávají vašemu domovu osobitý nádech a mohou proměnit jakýkoliv pokoj v galerii, kde každý kousek vypráví svůj příběh. Ale jak si vybrat to správné místo pro obraz v paneláku, kde je prostoru často nedostatek? A jak obraz správně pověsit?

Jak pověsit obraz? Podívejte se:

Na co pověsit obraz v paneláku?

Ať už zvažujete obraz pověsit na stěnu nad gaučem, do ložnice, nebo třeba nad kuchyňskou linku, musíte vědět, jak správně na to. Klíčem je nejen vybrat místo, které bude obrazu slušet, ale zvážit, zda tam obraz vůbec půjde přidělat.

Nezapomeňte na sousedy - zvolte ideálně takové místo, kde nebudete vrtat přímo do sousedova obýváku! Když máte vhodné místo, zkontrolujte, jestli za zdí nevedou elektrické kabely. Čisto? Pak pokračujte dál. Místo tradičních hřebíků a vrtání, které mohou zanechat nevzhledné stopy, se v dnešní době stále častěji využívají tekuté hřebíky neboli montážní lepidla. Umožňují totiž fixaci i na nerovných površích a jsou dostatečně silné na to, aby udržely i těžší obrazy. Před použitím se však doporučuje vše konzultovat s odborníkem, který vám pomůže vybrat to správné montážní lepidlo pro váš konkrétní obraz a typ stěny. Tekutý hřebík se nanáší na zadní stranu obrazu v pruzích nebo bodech a poté se obraz pevně přitiskne na stěnu.

Jak pověsit vícedílný obraz?

Vícedílný obraz, někdy označovaný jako polyptych, je trendy dekorací, která může být zároveň výzvou k zavěšení. Výhodou je, že můžete upravit rozestupy mezi jednotlivými částmi podle svých představ a prostoru, který máte k dispozici. Začněte tím, že si na podlaze rozložíte všechny části tak, jak by měly na stěně vypadat. Pak to jednoduše přeneste na stěnu. Snažte se udržet stejné rozestupy mezi jednotlivými částmi - to vytvoří souvislý a harmonický dojem. A samozřejmě, nezapomeňte na precizní vyvážení! Protože pokud je jedna část více nakloněná než ostatní, všimne si toho každý!

Jak správně obrazy pověsit, aby nebyly nakřivo?

Při zavěšení obrazu je důležité postupovat pečlivě a metodicky. Nejprve si označte, kde budou háčky nebo hřebíky. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že je vše rovné. Než obraz zavěsíte, udělejte krok zpět a představte si, jak bude vypadat v kontextu místnosti. A pokud máte pochybnosti, nebojte se vyzkoušet několik různých míst.

Zdroj: apartmenttherapy.com, blog.apartmentsearch.com