Co je atopický ekzém

Atopický ekzém neboli atopická dermatitida se řadí mezi celoživotní onemocnění. Střídají se u něj období klidu a období vzplanutí se silným výskytem ekzému. Atopický ekzém je kožní zánět, který má většinou alergický původ. Nejčastěji se projevuje u kojenců. Na velmi suché kůži se objevují červené mokvající pupínky, které nemocného nutí k neustálému škrábání. Tím ale samozřejmě dochází k ještě horšímu stavu.

Rozsah postižení se u každého člověka liší. Objevuje se na čele, v obočí, na krku, ale i na rukou a nohou. Viníkem může být například stres nebo chladné a suché počasí. V letním období dochází ke klidovému období. Atopický ekzém není přenosný, ale často je způsobený genetickou náchylností k alergickým reakcím, jako je astma nebo zánět spojivek.

Co pomáhá na atopický ekzém

Vyléčit atopický ekzém bohužel nelze. Je však spoustu možností, jak jeho projevy zmírnit nebo prodloužit období klidu. Patří mezi ně například pobyty u moře. Mořská voda má totiž na atopickou dermatitidu blahodárný vliv. Další možností je léčba kortikoidy a každodenní péče o pokožku. Doporučují se také bahenní lázně, obklady z otrub, sůl z mrtvého moře, konopný olej nebo rašelina.

Jaká jsou základní pravidla pro atopiky?

Lidé s atopickým ekzémem by si měli upravovat nehty. Dlouhé nehty totiž vybízí ke škrábání. Vyhýbat by se také měli prachu a roztočům, kteří se často nachází v kobercích, matracích a závěsech. Je důležité také často větrat. Dále by se neměly používat syntetické tkaniny. Mnohem lepší jsou přírodní materiály, jako je len nebo bavlna. Důležité je také zvolit jemné prací prostředky a nepoužívat aviváž.

Důležitým pravidlem je také omezení mléčných výrobků, ořechů a mořských plodů, které bývají spouštěči vzplanutí. Stejně tak alkohol a cigaretový kouř podporují atopický ekzém. Pokud to jde, vyhnout by se měli lidé s atopickým ekzémem také stresu a dopřávat si dostatek spánku.

Zdroj: Benu.cz, Euc.cz