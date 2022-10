Zdroj: shutterstock

Bedla je oblíbená houba dokonalé chuti. Občas se ale stane, že se poplete s muchomůrkou zelenou, a to je problém! Jak ji bezpečně rozeznat?

V článku srovnáme základní body, podle kterých rozeznáte, jestli si do košíku dáváte bedlu, nebo muchomůrku. Zaměříme se na klobouk, lupeny a nohu.

Bedla vysoká

Její klobouk je světle hnědý a uprostřed má tmavý hrbol. Na něm jsou hnědé hrubé šupiny, které mírně odstávají. Mladá houba svým kloboukem připomíná vajíčko, pak zvon a nakonec se otevře až na 25 centimetrů.

Její lupeny jsou vysoké, husté a opravdu břichaté. Co to znamená? Jednoduše řečeno – nejsou po celé délce stejně vysoké, ale uprostřed jsou výrazně vyšší. Barvu mají bílou nebo nahnědlou.

Noha dorůstá do výšky až 35 cm. Nahoře má velký, dvojitý prsten, s kterým se dá pohybovat. Noha má bílou barvu a je dutá. Příjemně voní. Dalším důležitým znakem je, že bedla roste z hlízy, ne z pochvy.

Možné nežádoucí záměny

Pozor na bedlu zahradní, když do ní říznete, zbarví se do červena nebo červenohněda. Nesbírejte ji, roste na kompostech a záhonech. Další jedovatá bedla je ostrošupinná, na klobouku má vztyčené šupiny a prsten tenký jako blána. Bedla červenající je další problémová bedla, která způsobuje zažívací problémy. Po otlačení se zbarvuje do červena a je výrazně menší.

Největší pozor dávejte na záměnu s muchomůrkou – hlavní rozdíl je, že vyrůstá z pochvy a má olivově zelenou barvu.

