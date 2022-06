Zdroj: shutterstock

V obchodě se musíte nejčastěji spolehnout na to, že Státní veterinární správa (SVS) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí svoji práci dobře a v obchodech se žádný nekvalitní med neobjeví. Tyto dvě správy kontrolují hlavně to, jestli do medu není přimíchán nějaký cukerný roztok nebo zbytky léčiv a pesticidů.

Když už máte med doma

Když už jste si ho koupili, nic s tím neuděláte. Můžete si ho ale jednoduše otestovat a příště když tak koupit jinou značku. Vyzkoušejte pět jednoduchých testů.

Vložte do sklenice s vodou jednu lžíci medu. Pravý med se nerozpustí a klesne v celku na dno. Jinou možností je vnořit čistý bavlněný knot do medu. Celý knot zaneste medem a pak ho zapalte. S pravým medem bude knot krásně hořet, s tím ošizeným hořet nebude – je do něj přidána voda.

Pravý med se drží na dně sklenice Autor: shutterstock

Třetím testem je pokapání savého papíru medem. Jestliže se do papíru med vstřebá, nebyl dostatečně kvalitní a opět byl obohacen o vodu. Čtvrtým způsobem je vložení kousku chleba do medu. Po pěti minutách chleba vyndejte, jestli nijak nezměkl, váš med je opravdu kvalitní.

Poslední variantou je smíchat med s vodou a kápnout do směsi 2-3 kapky octa. Když se nic nestane, med je kvalitní, pokud se ale objeví pěna, pak se jedná o med ředěný a příště zvolte raději jinou značku.

