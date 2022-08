Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Kdo by neměl rád mrkev, když se dá využít na tisíce způsobů? Tato kořenová zelenina je skutečně jednou z nejoblíbenějších u nás, a i proto ji zcela běžně u nás zahrádkáři pěstují. Jak ale poznat, že je správný čas mrkev vytáhnout ze země?

Záleží na odrůdě

Zahrádkářský začátečník si možná řekne, jak mám poznat, že je mrkev zralá, když je celá pod zemí a čouhá z ní jen ta nadzemní zelená část (té se říká nať). V zásadě máte dvě varianty. Buď vám pomohou informace, které jsou na balíčku semínek, které jste koupili v zahradnictví. Další možností je pozorovat nadzemní část mrkve.

V zásadě platí, že mrkev má dva typy odrůd – rané a pozdní, které se odlišují podle času, které potřebují k růstu a dozrání. Rané odrůdy rostou asi osm týdnů, tedy dva měsíce. Pozdní potřebují o něco více času, a to zhruba deset až jedenáct týdnů, tedy tři měsíce. Podrobnější informace však naleznete na balíčku semínek, které jste zakoupili.

Nažloutlé listy vám napoví

Pokud však nemáte po ruce balíček od semínek nebo jste jednoduše zapomněli, kdy jste mrkev zaseli, nezoufejte!

Spolehlivým ukazatelem, který vám prozradí, zdali je mrkev pod zemí zralá, nebo ne, jsou její listy. Pokud začnou spodní listy usychat a žloutnout, nastal čas sklizně. Takto zbarvené listy vám říkají, že vaše mrkev je zralá, a pokud ji necháte v zemi ještě o několik dní déle, přezraje.

Také tvorba bílých kořenů může být další známkou toho, že je mrkev zralá.

Kdy a jak?

A kdy se do sklizně mrkve během roku pustit? Času je poměrně dost. Pro letní a podzimní odrůdy je ten správný moment mezi červencem a říjnem. Pozdní mrkve je možné sklízet kratší dobu, a to pouze od září do října. Pamatujte si však, že je nutné mrkev ze země dostat před prvními mrazy.

Možná se ještě ptáte, jak přesně dostat mrkev ze země? V jemných půdách zeleninu zatlačte do země a poté vytáhněte. Pokud máte na zahradě těžší půdu, tak vám přijdou vhod rycí vidle. S nimi vyryjte větší kus hlíny a z něj vyhrabte mrkev. Tu poté pouze otřete suchým hadříkem. Nať (to je ta zelená část mrkve) odstraníte pootočením rukou.

Zároveň mějte na paměti, že mrkev byste měli sklízet během suchých dní, a nikoliv za deště. Vlhkost totiž podporuje tvorbu plísně a hniloby.

