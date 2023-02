Zdroj: shutterstock

Záclony jsou krásným doplňkem v interiéru. Po pár vypráních se ale může stát, že ztratí svoji zářivě bílou barvu. Pokud ji chcete obnovit, stačí dodržet pár základních principů při jejich praní, které to jsou?

Úplně nejlepší je prát záclony správně hned od začátku. Když už jednou zešednou, je těžké jim vrátit jejich bělost. Zkusit to ale samozřejmě můžete.

Než se dáte do praní

Podívejte se na štítky, kde jsou návody na praní. Pokud není na štítku uvedeno jinak, perte záclony na jemný program. Odstraňte všechny háčky nebo jiné ozdoby záclon, které by je mohly během praní poškodit nebo roztrhnout.

Bělidlo a správné nastavení pračky je základ

Do pračky přidejte malé množství bělidla. Při výběru bělidla si dejte obzvlášť záležet na tom, aby bylo vhodné na danou tkaninu. Některá bělidla by mohla jemné záclony poničit. Následujte pokyny na obalu bělidla pro správné použití.

Nastavte pračku na jemný program a vyberte nejvyšší možnou teplotu, kterou záclony snesou. Pokud záclony perete poprvé a nejste si jisti, zvolte nižší teplotu a delší dobu praní. Nezapomeňte také vypnout odstředění, aby nedošlo k poškození záclon.

Zapomeňte na sušičku a žehličku

Po dokončení praní sušte záclony na vzduchu. Nechte je viset, dokud nejsou zcela suché. Pokud máte k dispozici sušičku prádla, spíš se jí vyhněte. Teoreticky by záclony měly snést sušení na nejnižší teplotu, ale pokud to není nezbytně nutné, nedělejte to.

A co žehlení? Pokud chcete, aby byly vaše záclony hladké a bez skladů, můžete je vyžehlit. Ale pouze na tu nejnižší teplotu! Pokud si nejste jisti, zkuste nejdříve žehlit na malém kousku záclony.

