Je konec července. Dá se tedy říct, že zima už klepe na dveře! Jedním z nejlepších společníků v boji proti chladu je péřová bunda. Ale jak ji udržet v co nejlepším stavu? Když zanedbáte péči, přestane být tak účinná. Léto je skvělá doba pro její vyčištění. Je to trochu výzva, ale s našimi tipy to zvládnete levou zadní.

Jak správně vyprat péřovou bundu? Podívejte se!

Jak správně prát péřovou bundu?

Před praním si vždy důkladně přečtěte etiketu, některé bundy mohou vyžadovat profesionální čištění. Pokud ale vaše bunda dovoluje domácí praní, postupujte takto:

Odstraňte veškerou špínu štětečkem nebo kartáčem a zapněte všechny zipy a knoflíky, aby se při praní neponičily. Dejte bundu do pytle na prádlo, aby se zachovala její struktura, a vložte ji do pračky. Použijte speciální prací prostředek pro péřové oblečení. Nastavte pračku na jemný cyklus a nízkou teplotu. Po praní bundu vytáhněte a pečlivě protřepejte, abyste rovnoměrně rozložili peří. Poté ji nechte volně sušit, ideálně na teplém letním slunci.

Jak prát zimní bundu s membránou?

Praní bund s membránou, jako je Gore-Tex, vyžaduje trochu větší opatrnost, protože je potřeba udržet voděodolnost. Opět platí: nejdříve si přečtěte etiketu. Použijte speciální prací prostředek pro bundy s membránou. Praní by mělo být na nízkou teplotu a jemný program. Nepoužívejte aviváž! Po praní je vhodné bundu zavěsit a nechat volně uschnout.

Jak pečovat o péřovou bundu?

Pečování o péřovou bundu je stejně důležité jako její praní. Snažte se bundu prát co nejméně často. Pokud se na bundě objeví skvrna, zkuste ji odstranit vlhkou houbou nebo ubrouskem. Po návratu domů bundu nedávejte hned do skříně, nechte ji "vydýchat".

Také je dobré mít na paměti, že péřová bunda potřebuje prostor. Neukládejte ji tedy stlačenou v malém prostoru, raději jí věnujte dostatek místa ve skříni. Praní a péče o zimní bundu může být náročná, ale když víte, jak na to, je to snadné. Takže vyndejte zimní bundu z útrob skříně a připravte se na zimu s těmi nejlepšími tipy na její údržbu!

