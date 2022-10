Zdroj: Shutterstock

Máte doma staré židle, se kterými se nechcete rozloučit? Udělejte z nich nové originální kousky! Stačí pouze přečalounit starý sedák. Máme pro vás návod, podle kterého to zvládne úplně každý.

Pokud jste například na chalupě objevili staré židle, na kterých už je vidět značné opotřebení, a zrovna přemýšlíte o koupi nových, přečtěte si nejdříve návod na to, jak dát starým židlím druhou šanci a jednoduše je zrenovovat. Je to jednoduché a zvládne to každý.

Co budete potřebovat:

nůžky

ostrý nebo lámací nůž

kladívko

sponky nebo čalounické hřebíčky

pevná látka

výplň (vatelín, plsť nebo molitan)

Postup:

Výměna čalounění obvykle souvisí s celkovou opravou židle. Je vždy žádoucí nejdřív opravit jakékoliv vady konstrukce, kterou se chystáte vylepšit novým potahem. Samotné očalounění v takovém případě nechte až na konec a začněte například odstraněním oprýskaného laku a přelakováním nebo zpevněním konstrukce, což může zahrnovat opravu truhlářských spojů či dotažení šroubů a vrutů.

Pokud potahujete sedák či jakoukoliv souvislou rovnou plochu, obkreslete si nejprve tvar potahované plochy a udělejte si šablonu. K jejímu vytvoření dobře poslouží karton. Šablona se používá k přesnému zakreslení tvaru potahované plochy na molitan, na potahové látky a případně i na další výplně.

Je nutné, aby výplňový molitan kopíroval velikost i tvar sedáku či potahované plochy. Pokud se počítá i s čalouněním okrajů sedáku, počítejte při vyřezávání potřebného tvaru i s rezervou, která se přes okraj přetáhne. Stejně tak musíte vytvořit rezervu i u potahové látky, aby ji bylo možné přetáhnout přes okraj a pod sedák, kde se pak ze spodní strany přichytí sponkami nebo čalounickými hřebíčky.

Molitan se na čalouněnou plochu zpravidla nalepuje, ale není to bezpodmínečně nutné. K lepení se hodí zejména lepidlo ve spreji, které na podkladovou plochu snadno nanesete.

Obecně je nutné látku při potahování nejprve zajistit proti posunu špendlíky a pak ji sponkami nebo čalounickými hřebíčky upevnit. Připevňuje se střídavě na protilehlých stranách a důležité je udržet látku napnutou, ale zároveň přílišným napínáním nedeformovat případné vzory či struktury potahu.

V rozích se potah upevňuje až nakonec přeložením rohů přes sebe, vypnutím a uchycením sponkami nebo hřebíčky. Za hřebíčky nebo sponkami se látka nechá přečnívat jeden až dva centimetry.

