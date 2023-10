Zdroj: shutterstock

Rodinné tradice a slavnosti nás spojují se staršími generacemi, utužují vztahy a vytvářejí vzpomínky, na které často rádi v dospělosti vzpomínáme. A není důležité, jestli se jedná o předávání dárků, hraní her, zpívání nebo jiné události. Pokračujte i vy v předávání tradic. V následujících řádcích poradíme, jak na to.

Určitě i vás prarodiče a rodiče vedli k některým činnostem nebo jste se museli účastnit rodinných slavností. V tomto případě nemusí jít o národní tradice, ale tradice, které jste si v rámci rodiny vytvořili a které se v ní předávají z generace na generaci. I když pro vás byly zpočátku nudné, právě tyto maličkosti vás dělají jedinečnými, a to je jeden z důvodů, proč je důležité pokračovat v udržování rodinných tradic.

Děti díky rodinným tradicím vědí, kam patří a cítí pocit sounáležitosti a jistoty. Svět se samozřejmě mění a význam tradic upadá. Tradice v moderní době jsou mnohdy považované za přežitek, a tak se nemusí nutně jednat o činnosti, které dělaly vaše prababičky a jejich babičky. Naslouchejte potřebám vaší rodiny a utvořte si tradice, které vám bude každý závidět.

Pokračujte v tradici i v moderní době

Udržování rodinných tradic vyžaduje odhodlání a aktivity pro děti, které je s danou tradicí spolehlivě propojí a zabaví. Udržujte proto tradice jednoduché. Aby byly snadné na plánování a nikterak drahé. Jsou pak snazší na opakování každý rok a předávání následujícím generacím. Mezi takové tradice patří vaření či pečení, hraní her, túry nebo o Vánocích sledování konkrétního pořadu. Výběr je zcela na vás a vašich zálibách.

Tipy pro rodiče, jak udržet rodinné tradice v běhu

Své nejmenší můžete samozřejmě do organizace rodinných slavností zapojit, typicky do přípravy rodinné večeře. Budou se těšit, až ukážou, co umí. A pokud začátek příprav naplánujete až po dodělání domácích úkolů, budou mít motivaci vše splnit a nic neodkládat na později. Kdy společně uvaříte, je zcela na vás a vašich možnostech. Může se jednat o tradici na týdenní, měsíční nebo roční bázi.

U rodinných tradic a slavností byste neměli zapomínat na to, že ne každého daná činnost zabaví. Pokud chcete některou tradici vytvořit, buďte otevření i možnosti, že ji můžete po prvním ročníku také zrušit. Rodinné tradice a slavnosti by měly hlavně bavit a všichni členové by se na ně měli těšit. Proto nelámejte nic přes koleno, příští rok můžete zkusit zase něco jiného a třeba se to uchytí.

