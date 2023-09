Zdroj: shutterstock

Máte rádi ptačí zpěv? Ráno vás baví poslouchat melodie, které narušují jinak tichý vzduch? Pokud ano, určitě se vám bude líbit myšlenka mít zahradu plnou ptáků. Ale jak je přilákat? Přečtěte si tři tipy, jak udělat ze své zahrady ptačí ráj.

Jak ptáčky přilákat?

Krmítka a ptačí stolování

Jeden z nejsnazších způsobů, jak přilákat ptáky, je prostě je nakrmit. Ale pozor, ne všechny ptáky potěší toust či krajíc chleba. Každý pták má svou oblíbenou pochoutku! Strnadové upřednostňují semínka slunečnice, zatímco sýkory mají raději oříšky. Kvalitní krmivo, které obsahuje různé druhy semen a tuky, je ideální. Můžete si také pořídit více krmítek s různými druhy krmiva, aby si každý našel to své.

Voda, voda a ještě jednou voda

Pokud chcete mít zahrádku plnou ptáků, nemůžete zapomenout na vodu. Ptačí koupelna nebo malé jezírko můžou udělat divy. A nemusí to být pouze o pití. Ptáky bude bavit i mokrá zábava! Můžete se těšit na fascinující podívanou, kdy se ptáci koupou, cákají se ve vodě a čistí si své peří. Věděli jste, že je to pro ně více než jen hra? Čisté peří je pro ptáky základem pro efektivní let.

Domov, sladký domov: budky

Aby ptáci váš prostor opravdu považovali za domov, musí i někde hnízdit. Přichází na řadu hnízdní budky. Mějte na paměti, že různé druhy ptáků mají různé preference co do velikosti a typu budky. Pro sýkory je ideální menší budka, zatímco pro kosy je lepší něco většího. A nezapomeňte na to, že budka by měla být v klidné části zahrady a chráněná před větrem a predátory.

