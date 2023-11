Zdroj: Shutterstock

Nejen zahrádku je třeba připravit na nadcházející zimu. Abyste měli příští rok bohatou úrodu, měli byste myslet i na ovocné stromy. Poradíme vám, jak zazimovat ovocné stromy a co udělat, abychom je ochránili před mrazem, větrem, sněhem i zvěří.

Stručný souhrn z článku: Ovocné stromy potřebují na přípravu na zimní období správnou péči. Mulčování půdy kolem stromů, ochrana kořenů a použití spadaného listí jsou klíčové kroky pro zachování jejich odolnosti vůči nízkým teplotám.

Kmeny stromů by měly být natřeny vápnem na ochranu před mrazem, hmyzem a okusem zvěří. Toto opatření by mělo zahrnovat i kosterní větve.

Podzimní prořez ovocných stromů je důležitý pro lepší osvětlení, vzdušný přístup a výnos. Je však třeba provádět šetrný řez, aby se stromy nepoškodily. U starších stromů lze provést i více prořezávání k obnovení vitality. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Podzim už se pomalu chýlí ke konci a je třeba připravit stromy na zimní období. Říkáte si, co by tak stromy mohly potřebovat? Listí už opadalo, stromy se ukládají k zimnímu spánku, ořezané také jsou, tak co ještě?

Ovocné stromy zazimujte

Kořeny ovocných stromů jsou méně odolné vůči nízkým teplotám než jejich nadzemní části. Kořeny jsou sice chráněny půdou, ale jejich odolnost výrazně snižuje slehlá zemina, nedostatek vláhy a obnažení. Proto je zásadní ochrana půdy pod stromy mulčem.

Než ke kořenům dáte mulč, půdu kolem stromů dobře prokypřete a posypte trochou kompostu. Stromy pak důkladně zalijte.

Jako ochranu kořenů ovocných stromů můžete použít například spadané listí. To rovněž omezuje odpar vody a během zimy se rozkládá, čímž vytváří přirozené hnojivo. Použít ale můžete i slámu, posekanou trávu nebo mulčovací kůru.

Kmeny stromů na podzim natřete vápnem

Kmeny stromů před poškozením mrazem, větrem, sněhem i sluncem chráníme osvědčeným bílým nátěrem z vápna. Ten slouží jako prevence proti praskání kmenů, ničí škodlivý hmyz, který zimuje pod kůrou stromů, a chrání před okusem zvěří. Nátěrem ošetřete nejen kmeny, ale i silné kosterní větve.

Udělejte podzimní prořez ovocných stromů

Na podzim se prořezávají především peckoviny, jako jsou višně, třešně, slivoně, broskvoně, meruňky, aby byly lépe prosvětlené, měly lepší přístup ke vzduchu a v příštím roce dobře rodily. Jádroviny (jabloně, hrušně) se prořezávají především brzy na jaře.

Podzimní řez a zastřihávání musí být šetrné a v menším rozsahu, než je tomu u jarního prořezávání stromů. Je potřeba zbavit stromy suchých, odumřelých nebo nemocných větví, které je zbytečně oslabují. Příliš radikální řez může stromy oslabit tak, že nepřežijí mráz.

U starých zanedbaných stromů můžeme prořezávat o něco více tak, aby se stromům navrátila jejich vitalita a měly dostatek energie na jaře znovu obrazit.

Zdroj: floranazahrade.cz, zahradkarskaporadna.cz